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У посетителей "Книжного Арсенала" в Киеве изъяли оружие и боеприпасы
У посетителей "Книжного Арсенала" в Киеве изъяли оружие и боеприпасы - РИА Новости, 31.05.2025
У посетителей "Книжного Арсенала" в Киеве изъяли оружие и боеприпасы
Украинские правоохранители изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов, а также свыше 120 режущих и колющих предметов у посетителей фестиваля "Книжный Арсенал"... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов, а также свыше 120 режущих и колющих предметов у посетителей фестиваля "Книжный Арсенал" в Киеве, сообщило управление государственной охраны Украины. "На нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято: огнестрельное оружие - одна единица, режущие и колющие предметы - 127 единиц, газовые баллончики - 74 единицы, боеприпасы - 12 единиц", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления госохраны Украины в соцсети Facebook*.По данным МВД Украины, в 2024 году у граждан страны было изъято более 4,7 тысячи единиц оружия, 16 тысяч гранат, 3 тонны взрывчатки и 2 миллиона патронов. Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко 30 октября 2024 года заявил, что большое количество незарегистрированного оружия из зоны вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению. Со своей стороны, замминистра внутренних дел страны Богдан Драпятый в августе 2024 года заявлял, что граждане Украины могут иметь на руках до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам иметь огнестрельное оружие.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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У посетителей "Книжного Арсенала" в Киеве изъяли оружие и боеприпасы
Оружие и 120 опасных предметов изъяли у посетителей книжного фестиваля в Киеве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов, а также свыше 120 режущих и колющих предметов у посетителей фестиваля "Книжный Арсенал" в Киеве, сообщило управление государственной охраны Украины.
«
"На нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято: огнестрельное оружие - одна единица, режущие и колющие предметы - 127 единиц, газовые баллончики - 74 единицы, боеприпасы - 12 единиц", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления госохраны Украины
в соцсети Facebook*.
По данным МВД Украины, в 2024 году у граждан страны было изъято более 4,7 тысячи единиц оружия, 16 тысяч гранат, 3 тонны взрывчатки и 2 миллиона патронов.
Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко 30 октября 2024 года заявил, что большое количество незарегистрированного оружия из зоны вооруженного конфликта попадает в тыл, что ведет к бесконтрольному его распространению.
Со своей стороны, замминистра внутренних дел страны Богдан Драпятый в августе 2024 года заявлял, что граждане Украины могут иметь на руках до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам иметь огнестрельное оружие.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.