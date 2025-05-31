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На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 31.05.2025
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06:41 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/kiev-2020097400.html
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 31.05.2025
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле
Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:41:00+03:00
2025-05-31T06:41:00+03:00
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владимир мединский
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игорь костюков (генштаб)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго Боснич в статье информационного портала InfoBRICS."Лучшим решением для неонацистской хунты было бы немедленно запросить мир и принять любые условия, чтобы война не вспыхнула снова", — написал он.По словам автора, киевский режим продолжает выдвигать совершенно необоснованные требования, которые просто не соответствуют суровой реальности на передовой."США/НАТО не слишком довольны этим, поскольку они все еще пытаются выиграть больше времени для киевского режима, особенно сейчас, когда его ситуация на поле боя ухудшается", — написал он.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/nebenzja-2020035909.html
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в мире, стамбул, киев, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), брикс, нато
В мире, Стамбул, Киев, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), БРИКС, НАТО
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле

Аналитик Боснич: Киев должен просить о мире на новых переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго Боснич в статье информационного портала InfoBRICS.
"Лучшим решением для неонацистской хунты было бы немедленно запросить мир и принять любые условия, чтобы война не вспыхнула снова", — написал он.
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По словам автора, киевский режим продолжает выдвигать совершенно необоснованные требования, которые просто не соответствуют суровой реальности на передовой.
"США/НАТО не слишком довольны этим, поскольку они все еще пытаются выиграть больше времени для киевского режима, особенно сейчас, когда его ситуация на поле боя ухудшается", — написал он.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
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Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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В миреСтамбулКиевРоссияВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)БРИКСНАТО
 
 
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