https://ria.ru/20250531/kiev-2020097400.html
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 31.05.2025
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле
Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:41:00+03:00
2025-05-31T06:41:00+03:00
2025-05-31T06:41:00+03:00
в мире
стамбул
киев
россия
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_120:0:3761:2048_1920x0_80_0_0_5e216dd9e081d37d4b2b87b9046863d6.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго Боснич в статье информационного портала InfoBRICS."Лучшим решением для неонацистской хунты было бы немедленно запросить мир и принять любые условия, чтобы война не вспыхнула снова", — написал он.По словам автора, киевский режим продолжает выдвигать совершенно необоснованные требования, которые просто не соответствуют суровой реальности на передовой."США/НАТО не слишком довольны этим, поскольку они все еще пытаются выиграть больше времени для киевского режима, особенно сейчас, когда его ситуация на поле боя ухудшается", — написал он.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/nebenzja-2020035909.html
https://ria.ru/20250530/lavrov-2019992964.html
https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html
стамбул
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_7332ccaa3ecba2f9af677fdcb37834a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, киев, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), брикс, нато
В мире, Стамбул, Киев, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), БРИКС, НАТО
На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле
Аналитик Боснич: Киев должен просить о мире на новых переговорах в Стамбуле