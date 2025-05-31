https://ria.ru/20250531/kiev-2020097400.html

На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле

На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 31.05.2025

На Западе дали Киеву жизненно важный совет для переговоров в Стамбуле

Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:41:00+03:00

2025-05-31T06:41:00+03:00

2025-05-31T06:41:00+03:00

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стамбул

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владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

брикс

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевский режим должен немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на новых переговорах в Стамбуле, такой совет дал хорватский аналитик Драго Боснич в статье информационного портала InfoBRICS."Лучшим решением для неонацистской хунты было бы немедленно запросить мир и принять любые условия, чтобы война не вспыхнула снова", — написал он.По словам автора, киевский режим продолжает выдвигать совершенно необоснованные требования, которые просто не соответствуют суровой реальности на передовой."США/НАТО не слишком довольны этим, поскольку они все еще пытаются выиграть больше времени для киевского режима, особенно сейчас, когда его ситуация на поле боя ухудшается", — написал он.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250530/nebenzja-2020035909.html

https://ria.ru/20250530/lavrov-2019992964.html

https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html

стамбул

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в мире, стамбул, киев, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), брикс, нато