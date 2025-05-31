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В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14 - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 31.05.2025 (обновлено: 13:43 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/khinshteyn-2020103191.html
В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14
В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14 - РИА Новости, 31.05.2025
В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14
Количество пострадавших из-за атаки украинских боевиков на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:15:00+03:00
2025-05-31T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
рыльский район
рыльск
александр хинштейн
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки украинских боевиков на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.&quot;К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести&quot;, — добавил он.Шестеро из пострадавших в Рыльске находятся в среднетяжелом состоянии, среди них двое несовершеннолетних детей. Еще один мужчина — в тяжелом. Всех раненых госпитализировали в курскую областную больницу.Кроме того, рано утром украинские боевики атаковали территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Там возник пожар, сейчас с возгоранием борются пожарные. В соседней многоэтажке выбило и повредило окна, входную дверь и крышу. Два жителя получили легкие ранения, им оказали медпомощь на месте.Сегодня врио главы региона сообщил, что в Рыльске беспилотники ударили по двум пятиэтажкам. В одном строении загорелась квартира на первом этаже, пламя перекинулось на соседние балконы. В соседнем доме дрон ударил по третьему этажу, из-за чего в одной из квартир также начался пожар. Возгорания уже потушили. Пострадали семь местных жителей, в том числе семья из четырех человек, среди которых дети 13 и 16 лет.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Курской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250531/gladkov-2020102557.html
https://ria.ru/20250530/ataka-2019975377.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, рыльский район, рыльск, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Рыльский район, Рыльск, Александр Хинштейн
В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14

Число пострадавших из-за атаки ВСУ в двух районах Курской области выросло до 14

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Курской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки украинских боевиков на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.
«

"К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести", — добавил он.

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Вчера, 09:04
Шестеро из пострадавших в Рыльске находятся в среднетяжелом состоянии, среди них двое несовершеннолетних детей. Еще один мужчина — в тяжелом. Всех раненых госпитализировали в курскую областную больницу.
Кроме того, рано утром украинские боевики атаковали территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Там возник пожар, сейчас с возгоранием борются пожарные. В соседней многоэтажке выбило и повредило окна, входную дверь и крышу. Два жителя получили легкие ранения, им оказали медпомощь на месте.
Сегодня врио главы региона сообщил, что в Рыльске беспилотники ударили по двум пятиэтажкам. В одном строении загорелась квартира на первом этаже, пламя перекинулось на соседние балконы. В соседнем доме дрон ударил по третьему этажу, из-за чего в одной из квартир также начался пожар. Возгорания уже потушили. Пострадали семь местных жителей, в том числе семья из четырех человек, среди которых дети 13 и 16 лет.
Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Курской области действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРыльский районРыльскАлександр Хинштейн
 
 
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