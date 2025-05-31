https://ria.ru/20250531/khinshteyn-2020103191.html

В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14

В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14 - РИА Новости, 31.05.2025

В Курской области число пострадавших при атаке ВСУ возросло до 14

Количество пострадавших из-за атаки украинских боевиков на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:15:00+03:00

2025-05-31T09:15:00+03:00

2025-05-31T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

рыльский район

рыльск

александр хинштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020104898_0:345:859:828_1920x0_80_0_0_2cf84971f4df0b87a8b0b5467ae4c2e0.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Количество пострадавших из-за атаки украинских боевиков на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram."К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести", — добавил он.Шестеро из пострадавших в Рыльске находятся в среднетяжелом состоянии, среди них двое несовершеннолетних детей. Еще один мужчина — в тяжелом. Всех раненых госпитализировали в курскую областную больницу.Кроме того, рано утром украинские боевики атаковали территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Там возник пожар, сейчас с возгоранием борются пожарные. В соседней многоэтажке выбило и повредило окна, входную дверь и крышу. Два жителя получили легкие ранения, им оказали медпомощь на месте.Сегодня врио главы региона сообщил, что в Рыльске беспилотники ударили по двум пятиэтажкам. В одном строении загорелась квартира на первом этаже, пламя перекинулось на соседние балконы. В соседнем доме дрон ударил по третьему этажу, из-за чего в одной из квартир также начался пожар. Возгорания уже потушили. Пострадали семь местных жителей, в том числе семья из четырех человек, среди которых дети 13 и 16 лет.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Курской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250531/gladkov-2020102557.html

https://ria.ru/20250530/ataka-2019975377.html

курская область

рыльский район

рыльск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, рыльский район, рыльск, александр хинштейн