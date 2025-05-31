https://ria.ru/20250531/khamas-2020196070.html

ХАМАС опровергло сообщения об отказе принять новый план Уиткоффа по Газе

ХАМАС опровергло сообщения об отказе принять новый план Уиткоффа по Газе - РИА Новости, 31.05.2025

ХАМАС опровергло сообщения об отказе принять новый план Уиткоффа по Газе

ХАМАС отвергает заявления о том, что движение не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T23:23:00+03:00

2025-05-31T23:23:00+03:00

2025-05-31T23:31:00+03:00

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

израиль

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сша

ближний восток

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ХАМАС отвергает заявления о том, что движение не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, передает Рейтер со ссылкой на члена политбюро движения Басема Наима."ХАМАС заявило, что не отклоняло предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом", - отмечает агентство со ссылкой на Наима.По словам агентства, Наим заявил, что ответ Израиля на предложение Уиткоффа был "несовместим" с тем, на что согласилось движение. Член политбюро добавил агентству, что позиция Уиткоффа по отношению к ХАМАС была "несправедлива" и продемонстрировала "полную предвзятость" по отношению к Израилю.Ранее в субботу Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху также подтвердила, что палестинское движение ХАМАС не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников.На этой неделе израильские СМИ обнародовали новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, которое в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен должен выпустить из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм.В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250531/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250531/ssha-2020189763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, израиль, стив уиткофф, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху, дональд трамп