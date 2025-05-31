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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 31.05.2025

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с рядом... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:40:00+03:00

2025-05-31T20:40:00+03:00

2025-05-31T21:25:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в ходе авиаудара по району Хан-Юниса."Подтверждено, что во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара", - говорится в сообщении.Военные добавили, что в ходе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады "Рафах" Мухаммед Сабане и командир батальона "Южный Хан-Юнис" Махди Куара."Террористы были ликвидированы во время деятельности в подземном командно-контрольном пункте под Европейской больницей в Хан-Юнисе, которая намеренно подвергала опасности гражданских в больнице и рядом с ней. Удар был нанесен на основе данных разведывательных служб ЦАХАЛ и ШАБАК", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Начальник генштаба ЦАХАЛ и глава ШАБАК принимали решение об атаке в режиме реального времени, добавили военные.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая сообщила об атаке на подземный командный центр палестинского движения ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan сразу после заявления военных сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар - глава военного крыла движения и брат бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.

https://ria.ru/20250531/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, раф