ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС
ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в ходе авиаудара по району Хан-Юниса.
"Подтверждено, что во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в ходе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады "Рафах" Мухаммед Сабане и командир батальона "Южный Хан-Юнис" Махди Куара.
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"Террористы были ликвидированы во время деятельности в подземном командно-контрольном пункте под Европейской больницей в Хан-Юнисе, которая намеренно подвергала опасности гражданских в больнице и рядом с ней. Удар был нанесен на основе данных разведывательных служб ЦАХАЛ и ШАБАК", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Начальник генштаба ЦАХАЛ и глава ШАБАК принимали решение об атаке в режиме реального времени, добавили военные.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая сообщила об атаке на подземный командный центр палестинского движения ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan сразу после заявления военных сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар - глава военного крыла движения и брат бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.