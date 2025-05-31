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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 31.05.2025
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20:40 31.05.2025 (обновлено: 21:25 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/khamas-2020183421.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 31.05.2025
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с рядом... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:40:00+03:00
2025-05-31T21:25:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в ходе авиаудара по району Хан-Юниса."Подтверждено, что во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара", - говорится в сообщении.Военные добавили, что в ходе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады "Рафах" Мухаммед Сабане и командир батальона "Южный Хан-Юнис" Махди Куара."Террористы были ликвидированы во время деятельности в подземном командно-контрольном пункте под Европейской больницей в Хан-Юнисе, которая намеренно подвергала опасности гражданских в больнице и рядом с ней. Удар был нанесен на основе данных разведывательных служб ЦАХАЛ и ШАБАК", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Начальник генштаба ЦАХАЛ и глава ШАБАК принимали решение об атаке в режиме реального времени, добавили военные.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая сообщила об атаке на подземный командный центр палестинского движения ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan сразу после заявления военных сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар - глава военного крыла движения и брат бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.
https://ria.ru/20250531/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, раф
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, РАФ
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в ходе авиаудара по району Хан-Юниса.
"Подтверждено, что во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара", - говорится в сообщении.
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Военные добавили, что в ходе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады "Рафах" Мухаммед Сабане и командир батальона "Южный Хан-Юнис" Махди Куара.
«
"Террористы были ликвидированы во время деятельности в подземном командно-контрольном пункте под Европейской больницей в Хан-Юнисе, которая намеренно подвергала опасности гражданских в больнице и рядом с ней. Удар был нанесен на основе данных разведывательных служб ЦАХАЛ и ШАБАК", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Начальник генштаба ЦАХАЛ и глава ШАБАК принимали решение об атаке в режиме реального времени, добавили военные.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая сообщила об атаке на подземный командный центр палестинского движения ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan сразу после заявления военных сообщила, что целью атаки был Мухаммед Синвар - глава военного крыла движения и брат бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора.
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