https://ria.ru/20250531/kemerovo-2020132166.html

В Кемерово арестовали замдиректора завода по производству бетона

В Кемерово арестовали замдиректора завода по производству бетона - РИА Новости, 31.05.2025

В Кемерово арестовали замдиректора завода по производству бетона

Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца заместителя директора по коммерческим вопросам завода по производству бетонных конструкций... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:17:00+03:00

2025-05-31T14:17:00+03:00

2025-05-31T16:49:00+03:00

происшествия

россия

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кемеровский район

кемерово

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КЕМЕРОВО, 31 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца заместителя директора по коммерческим вопросам завода по производству бетонных конструкций "Кемеровский ДСК" Александра Турбабу по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в пятницу сообщил РИА Новости, что Турбаба и его компаньон Павел Стариков были задержаны в четверг по части 4 статьи 159 УК РФ. По данным источника, их задержание связано с делом главы Кемеровского муниципального округа Марины Коляденко и ее первого заместителя. В субботу суд арестовал Коляденко на два месяца. Следствие просило арестовать Турбабу на два месяца. Адвокат обвиняемого Василий Козлов попросил суд избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или отпустить под залог в 5 миллионов рублей. Также, по словам адвоката, у обвиняемого имеются серьезные заболевания."Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения по сражу в отношении обвиняемого Турбабы… на два месяца, то есть до 29 июля", - сказала судья.По данным следствия, Турбаба в марте 2023 года вместе с другими лицами объединились в преступную группу, основной деятельностью которых было хищение средств из бюджета Кемеровской области. По данным следствия, они заключили муниципальный контракт с администрацией Кемеровского муниципального округа на общую сумму почти в 334,5 миллиона рублей, из которых в адрес одной из строительных организаций - ООО "Биосфера" - было перечислено более 294 миллионов рублей.По словам следователя, узнав о возбуждении уголовного дела, Турбаба с аудитором попытался создать фиктивные документы для доказательства своей невиновности. Как заявил в суде Турбаба, Кемеровский домостроительный комбинат не заключал договоров с Кемеровским муниципальным округом."Договоры были заключены с застройщиком - ООО "Биосфера", - поэтому мы не могли нанести… ущерб бюджету области и Кемеровскому району, в частности.... "Кемеровский ДСК" должен был обеспечить это строительство. С нашей стороны было обеспечено полностью, 100%, и в срок", - отметил Турбаба.Как объяснил журналистам адвокат обвиняемого, в поселке Звездном построены два дома, их готовность составила 87%. Также Козлов добавил, что "Кемеровский ДСК" не был застройщиком указанных домов, а лишь поставлял застройщику железобетонные конструкции.Как сообщил объединенный пресс-центр судов региона, также до 29 июля суд арестовал и финансового директора данного завода Павла Старикова."Из представленных органами предварительного расследования материалов следует, что не позднее марта 2023 года указанные лица … с иными лицами объединились в организованную преступную группу, с целью хищения денежных средств из бюджета муниципального образования "Кемеровский муниципальный округ" в пользу ООО "БИОСФЕРА" и ООО "Сибирь-Т", то есть обеспечили заключение администрацией Кемеровского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса муниципальных контрактов по строительству многоквартирных жилых домов, без намерения их фактического исполнения, кроме того для создания видимости выполнения строительных работ предоставляли от ООО "Кемеровский ДСК" конструкции железобетонных изделий, без фактической их оплаты", – говорится в релизе.Уточняется, что в результате администрации Кемеровского муниципального округа причинен ущерб в особо крупном размере (не менее 10 миллионов рублей).

https://realty.ria.ru/20250530/chaty-2019742697.html

https://ria.ru/20250529/shkolnik-2019702580.html

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