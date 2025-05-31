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На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России - РИА Новости, 31.05.2025
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14:52 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/kellog-2020136474.html
На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России
На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России - РИА Новости, 31.05.2025
На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России
Даже спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал оправданность беспокойства России из-за расширения НАТО, написал профессор Университета... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Даже спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал оправданность беспокойства России из-за расширения НАТО, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети Х."Даже более воинственный посланник Трампа (Келлог. — Прим. Ред.) признает, что расширение НАТО представляет собой "справедливую озабоченность" для безопасности России", — говорится в сообщении.Келлог в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня США, и добавил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html
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нато, кит келлог, россия, украина, сша, гленн дизен, владимир путин, в мире
НАТО, Кит Келлог, Россия, Украина, США, Гленн Дизен, Владимир Путин, В мире
На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России

Дизен: даже Келлог признал оправданность беспокойства РФ из-за расширения НАТО

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Даже спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал оправданность беспокойства России из-за расширения НАТО, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети Х.
"Даже более воинственный посланник Трампа (Келлог. — Прим. Ред.) признает, что расширение НАТО представляет собой "справедливую озабоченность" для безопасности России", — говорится в сообщении.
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Келлог в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня США, и добавил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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НАТОКит КеллогРоссияУкраинаСШАГленн ДизенВладимир ПутинВ мире
 
 
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