https://ria.ru/20250531/kellog-2020136474.html

На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России

На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России - РИА Новости, 31.05.2025

На Западе сделали тяжелое признание после слов Келлога о России

Даже спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал оправданность беспокойства России из-за расширения НАТО, написал профессор Университета... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:52:00+03:00

2025-05-31T14:52:00+03:00

2025-05-31T14:52:00+03:00

нато

кит келлог

россия

украина

сша

гленн дизен

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019915340_0:59:3290:1910_1920x0_80_0_0_360d781cdbe4904bb2f5bcdfc88ff1e7.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Даже спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал оправданность беспокойства России из-за расширения НАТО, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети Х."Даже более воинственный посланник Трампа (Келлог. — Прим. Ред.) признает, что расширение НАТО представляет собой "справедливую озабоченность" для безопасности России", — говорится в сообщении.Келлог в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня США, и добавил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html

https://ria.ru/20250531/merts-2020122125.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, кит келлог, россия, украина, сша, гленн дизен, владимир путин, в мире