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"Решается судьба всего конфликта". В Киеве запаниковали из-за хода Москвы - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 31.05.2025 (обновлено: 08:05 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html
"Решается судьба всего конфликта". В Киеве запаниковали из-за хода Москвы
"Решается судьба всего конфликта". В Киеве запаниковали из-за хода Москвы - РИА Новости, 31.05.2025
"Решается судьба всего конфликта". В Киеве запаниковали из-за хода Москвы
Россия начала новое наступление, сообщает The New York Times. В мае темпы продвижения удалось нарастить вдвое. О том, к чему это приведет, — в материале РИА... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:00:00+03:00
2025-05-31T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Россия начала новое наступление, сообщает The New York Times. В мае темпы продвижения удалось нарастить вдвое. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.Ключевой участок фронтаГлавный вопрос, который мучает западных и украинских аналитиков, — судьба остающейся под контролем Киева территории ДНР. Российские войска создали своего рода вилку для противника, угрожая сразу на двух направлениях."С одной стороны, я вижу продвижение врага восточнее Мирнограда, и такое впечатление, что они формируют тиски оперативного окружения нашей Покровско-Мирноградской городской агломерации, — отмечает бывший спикер Генштаба ВСУ и полковник запаса Владислав Селезнев. — А с другой стороны, вижу, как враг пытается сунуться в сторону Константиновки. Это логично, потому что городская агломерация, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, остается такой лакомой целью".Эту точку зрения подтверждает и Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)."Основные усилия России летом снова будут направлены против ключевых городов — Константиновки и Красноармейска", — убежден он.Сообщения с мест подтверждают, что у Киева дела плохи. Например, боевик "Айдара"* Станислав Бунятов еще неделю назад жаловался, что подвоз боеприпасов и ротация войск на этом участке фронта под серьезной угрозой — даже в относительном тылу.&quot;Логистика на Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) направлении умножается на ноль&quot;, — отметил он.Основной ущерб здесь наносят российские беспилотники. Как отмечало в середине мая украинское издание "Страна", БПЛА поражают технику ВСУ уже на трассе Краматорск — Доброполье, которая находится более чем в 40 километрах от фронта.Это действительно способно привести к тяжелым последствиям для ВСУ — обескровленные подразделения не смогут защищать позиции без ротации. В качестве примера Financial Times приводит комментарий командира украинского штурмового отряда, действующего под Красноармейском. По его словам, бойцы из последних сил держат оборону."Все мы истощены", — признается он.Последствия курской авантюрыОднако участком фронта в ДНР угрозы для ВСУ не ограничиваются. На прошлой неделе президент России Владимир Путин напомнил о том, что военным поставлена задача создать буферную зону безопасности вдоль границы, которую они сейчас выполняют.Российские войска уже добились определенных успехов. В пятницу Минобороны отчиталось об освобождении населенных пунктов Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка в Сумской области.Как сообщает сооснователь украинского проекта DeepState Руслан Микула, это чревато для ВСУ утратой контроля над селом Юнаковка, которое имеет стратегическое значение."Ствольная артиллерия будет доставать по окрестным селам от Сум на север", — отмечает он. Также российские дроноводы смогут поражать украинскую технику уже в самом городе.Остановить продвижение российских войск ВСУ не удается. Вместо этого украинская армия безуспешно пытается атаковать Теткино, что становится плодородной почвой для скандалов в украинской армии.В частности, с публичной критикой командования выступил командир 1-го механизированного батальона 47-й ОМБР "Магура" Александр Ширшин. Это подразделение считается одним из наиболее подготовленных в ВСУ."Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", — сказал он и объявил, что подает рапорт об увольнении.Другие направленияВоенный аналитик Sky News Майкл Кларк, в свою очередь, обращает внимание на продвижение российских войск в Харьковской области. Речь прежде всего о территориях, которые ВСУ заняли осенью 2022-го.К слову, 30 мая ВС России освободили еще один населенный пункт на этом направлении — Кондрашовку.В целом и западные, и украинские аналитики сходятся во мнении, что ближайшие несколько месяцев могут стать решающими для судьбы всего конфликта. Российские войска тем временем полностью владеют инициативой на фронте протяженностью почти в полторы тысячи километров.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Решается судьба всего конфликта". В Киеве запаниковали из-за хода Москвы

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев назвал ДНР главным фронтом летней кампании

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Россия начала новое наступление, сообщает The New York Times. В мае темпы продвижения удалось нарастить вдвое. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.

Ключевой участок фронта

Главный вопрос, который мучает западных и украинских аналитиков, — судьба остающейся под контролем Киева территории ДНР. Российские войска создали своего рода вилку для противника, угрожая сразу на двух направлениях.
"С одной стороны, я вижу продвижение врага восточнее Мирнограда, и такое впечатление, что они формируют тиски оперативного окружения нашей Покровско-Мирноградской городской агломерации, — отмечает бывший спикер Генштаба ВСУ и полковник запаса Владислав Селезнев. — А с другой стороны, вижу, как враг пытается сунуться в сторону Константиновки. Это логично, потому что городская агломерация, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, остается такой лакомой целью".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Эту точку зрения подтверждает и Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
"Основные усилия России летом снова будут направлены против ключевых городов — Константиновки и Красноармейска", — убежден он.
Сообщения с мест подтверждают, что у Киева дела плохи. Например, боевик "Айдара"* Станислав Бунятов еще неделю назад жаловался, что подвоз боеприпасов и ротация войск на этом участке фронта под серьезной угрозой — даже в относительном тылу.
«

"Логистика на Покровском (Красноармейском. Прим. ред.) направлении умножается на ноль", — отметил он.

Основной ущерб здесь наносят российские беспилотники. Как отмечало в середине мая украинское издание "Страна", БПЛА поражают технику ВСУ уже на трассе Краматорск — Доброполье, которая находится более чем в 40 километрах от фронта.
Это действительно способно привести к тяжелым последствиям для ВСУ — обескровленные подразделения не смогут защищать позиции без ротации. В качестве примера Financial Times приводит комментарий командира украинского штурмового отряда, действующего под Красноармейском. По его словам, бойцы из последних сил держат оборону.
"Все мы истощены", — признается он.

Последствия курской авантюры

Однако участком фронта в ДНР угрозы для ВСУ не ограничиваются. На прошлой неделе президент России Владимир Путин напомнил о том, что военным поставлена задача создать буферную зону безопасности вдоль границы, которую они сейчас выполняют.
Российские войска уже добились определенных успехов. В пятницу Минобороны отчиталось об освобождении населенных пунктов Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка в Сумской области.
Как сообщает сооснователь украинского проекта DeepState Руслан Микула, это чревато для ВСУ утратой контроля над селом Юнаковка, которое имеет стратегическое значение.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета гаубицы Д-30 в Курской области
"Ствольная артиллерия будет доставать по окрестным селам от Сум на север", — отмечает он. Также российские дроноводы смогут поражать украинскую технику уже в самом городе.
Остановить продвижение российских войск ВСУ не удается. Вместо этого украинская армия безуспешно пытается атаковать Теткино, что становится плодородной почвой для скандалов в украинской армии.
В частности, с публичной критикой командования выступил командир 1-го механизированного батальона 47-й ОМБР "Магура" Александр Ширшин. Это подразделение считается одним из наиболее подготовленных в ВСУ.
«
"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", — сказал он и объявил, что подает рапорт об увольнении.

Другие направления

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк, в свою очередь, обращает внимание на продвижение российских войск в Харьковской области. Речь прежде всего о территориях, которые ВСУ заняли осенью 2022-го.
К слову, 30 мая ВС России освободили еще один населенный пункт на этом направлении — Кондрашовку.
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер с крылатыми ракетами на боевом дежурстве в районе проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 08:00
В целом и западные, и украинские аналитики сходятся во мнении, что ближайшие несколько месяцев могут стать решающими для судьбы всего конфликта. Российские войска тем временем полностью владеют инициативой на фронте протяженностью почти в полторы тысячи километров.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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