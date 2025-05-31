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В Курской области отменили Коренскую ярмарку - РИА Новости, 31.05.2025
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15:57 31.05.2025 (обновлено: 16:27 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/jarmarka-2020144590.html
В Курской области отменили Коренскую ярмарку
В Курской области отменили Коренскую ярмарку - РИА Новости, 31.05.2025
В Курской области отменили Коренскую ярмарку
Ежегодную курскую "Коренскую ярмарку" в этом году решено отменить в связи с непростой оперативной обстановкой, рассказал РИА Новости врио губернатора региона... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:57:00+03:00
2025-05-31T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
александр хинштейн
курская область
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КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Ежегодную курскую "Коренскую ярмарку" в этом году решено отменить в связи с непростой оперативной обстановкой, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Оперативный штаб принял такое решение, принял единогласно, исходя из сегодняшней непростой оперативной обстановки в регионе, поскольку здоровье, безопасность и жизнь людей для нас в приоритете… И концентрировать на несколько дней в одной точке большое количество людей в условиях федерального ЧС, режима контртеррористической операции, это риск, на который мы просто не можем идти", - сказал Хинштейн. Он уточнил, что по этим же причинам были отменены праздничные мероприятия к 80-летию Победы 9-го мая. "Рассчитываю, что все наши люди, и предприниматели, и покупатели, и жители с пониманием к этому решению отнесутся. И надеюсь также, что оно не будет носить характер долгосрочный. В следующем году любимая всеми ярмарка заработает. Я сам с огромным удовольствием приму участие в ее работе", - добавил он.
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общество, александр хинштейн, курская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Хинштейн, Курская область
В Курской области отменили Коренскую ярмарку

Хинштейн: Коренскую ярмарку отменили из-за непростой оперативной обстановки

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
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КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Ежегодную курскую "Коренскую ярмарку" в этом году решено отменить в связи с непростой оперативной обстановкой, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"Оперативный штаб принял такое решение, принял единогласно, исходя из сегодняшней непростой оперативной обстановки в регионе, поскольку здоровье, безопасность и жизнь людей для нас в приоритете… И концентрировать на несколько дней в одной точке большое количество людей в условиях федерального ЧС, режима контртеррористической операции, это риск, на который мы просто не можем идти", - сказал Хинштейн.
Он уточнил, что по этим же причинам были отменены праздничные мероприятия к 80-летию Победы 9-го мая.
"Рассчитываю, что все наши люди, и предприниматели, и покупатели, и жители с пониманием к этому решению отнесутся. И надеюсь также, что оно не будет носить характер долгосрочный. В следующем году любимая всеми ярмарка заработает. Я сам с огромным удовольствием приму участие в ее работе", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр ХинштейнКурская область
 
 
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