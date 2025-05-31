https://ria.ru/20250531/jarmarka-2020144590.html

В Курской области отменили Коренскую ярмарку

В Курской области отменили Коренскую ярмарку - РИА Новости, 31.05.2025

В Курской области отменили Коренскую ярмарку

Ежегодную курскую "Коренскую ярмарку" в этом году решено отменить в связи с непростой оперативной обстановкой, рассказал РИА Новости врио губернатора региона... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:57:00+03:00

2025-05-31T15:57:00+03:00

2025-05-31T16:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

александр хинштейн

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Ежегодную курскую "Коренскую ярмарку" в этом году решено отменить в связи с непростой оперативной обстановкой, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Оперативный штаб принял такое решение, принял единогласно, исходя из сегодняшней непростой оперативной обстановки в регионе, поскольку здоровье, безопасность и жизнь людей для нас в приоритете… И концентрировать на несколько дней в одной точке большое количество людей в условиях федерального ЧС, режима контртеррористической операции, это риск, на который мы просто не можем идти", - сказал Хинштейн. Он уточнил, что по этим же причинам были отменены праздничные мероприятия к 80-летию Победы 9-го мая. "Рассчитываю, что все наши люди, и предприниматели, и покупатели, и жители с пониманием к этому решению отнесутся. И надеюсь также, что оно не будет носить характер долгосрочный. В следующем году любимая всеми ярмарка заработает. Я сам с огромным удовольствием приму участие в ее работе", - добавил он.

https://ria.ru/20250531/vsu-2020143024.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр хинштейн, курская область