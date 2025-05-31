Президент Израиля призвал Францию защитить еврейскую общину
Президент Израиля Герцог призвал Францию защитить еврейскую общину от ненависти
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов, которые повредили несколько еврейских объектов, включая синагоги в Париже в субботу.
В субботу радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции сообщала, что вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Согласно сообщению, пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы, среди них - Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской.
"Я был потрясен атакой на еврейские учреждения в Париже в Шаббат (субботу - ред.), включая синагогу в Маре, которую построил мой прадед раввин Джоэл Херцог. ... Я призываю французские власти действовать быстро и решительно, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить еврейскую общину от ненависти и нападений любого рода", - говорится в публикации президента в соцсети X.
В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.