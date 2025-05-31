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Президент Израиля призвал Францию защитить еврейскую общину - РИА Новости, 31.05.2025
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23:29 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/izrail-2020196837.html
Президент Израиля призвал Францию защитить еврейскую общину
Президент Израиля призвал Францию защитить еврейскую общину - РИА Новости, 31.05.2025
Президент Израиля призвал Францию защитить еврейскую общину
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов, которые повредили несколько еврейских объектов, включая РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:29:00+03:00
2025-05-31T23:29:00+03:00
франция
париж
израиль
ицхак герцог
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов, которые повредили несколько еврейских объектов, включая синагоги в Париже в субботу. В субботу радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции сообщала, что вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Согласно сообщению, пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы, среди них - Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской. "Я был потрясен атакой на еврейские учреждения в Париже в Шаббат (субботу - ред.), включая синагогу в Маре, которую построил мой прадед раввин Джоэл Херцог. ... Я призываю французские власти действовать быстро и решительно, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить еврейскую общину от ненависти и нападений любого рода", - говорится в публикации президента в соцсети X. Герцог добавил, что поговорил в субботу с представителями еврейской общины во Франции для того, чтобы выразить солидарность в связи со случившимся. В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
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франция, париж, израиль, ицхак герцог, в мире
Франция, Париж, Израиль, Ицхак Герцог, В мире
Президент Израиля призвал Францию защитить еврейскую общину

Президент Израиля Герцог призвал Францию защитить еврейскую общину от ненависти

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов, которые повредили несколько еврейских объектов, включая синагоги в Париже в субботу.
В субботу радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции сообщала, что вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа. Согласно сообщению, пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы, среди них - Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской.
"Я был потрясен атакой на еврейские учреждения в Париже в Шаббат (субботу - ред.), включая синагогу в Маре, которую построил мой прадед раввин Джоэл Херцог. ... Я призываю французские власти действовать быстро и решительно, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить еврейскую общину от ненависти и нападений любого рода", - говорится в публикации президента в соцсети X.
Герцог добавил, что поговорил в субботу с представителями еврейской общины во Франции для того, чтобы выразить солидарность в связи со случившимся.
В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
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