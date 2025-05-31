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СМИ: Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину
СМИ: Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ: Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину
Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:48:00+03:00
2025-05-31T00:48:00+03:00
2025-05-31T00:48:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину, пишет газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Ранее о подобном решении израильских властей сообщил журналист портала Axios Барак Равид. По данным Times of Israel, в воскресенье главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции должны были встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в палестинском городе Рамалла. "Израиль решил не дать делегации министров иностранных дел стран Ближнего Востока во главе с высокопоставленным дипломатом из Саудовской Аравии совершить в воскресенье знаковый визит на Западный берег реки Иордан", - говорится в материале газеты. По словам собеседника издания, палестинская администрация планировала провести встречу, направленную "на содействие созданию палестинского государства". В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе сообщается, что Израиль будет противостоять попыткам в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства.
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в мире, израиль, саудовская аравия, оаэ, махмуд аббас, кнессет израиля
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Махмуд Аббас, Кнессет Израиля
СМИ: Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину
Times of Israel: Израиль заблокирует визит глав МИД арабских стран в Палестину