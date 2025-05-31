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"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией
Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:40:00+03:00
2025-05-31T03:40:00+03:00
2025-05-31T03:40:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."Как только российско-украинская война закончится, скорее всего, в ущерб Киеву, Европа всегда сможет столкнуться с новой войной со своим врагом — Россией, — чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию", — говорится в материале.Как сказано в материале, у Европы нет возможности занять ту же позицию, что и у Вашингтона, из-за президента США Дональда Трампа, который собирается "выйти из конфликта"."Это привело к изменению европейской стратегии, чтобы избежать негативных последствий, которые продемонстрировали бы несостоятельность всей риторики, сохранявшейся в течение трех лет", — говорится в материале.Как полагает автор статьи, поддержание Европы в постоянном "состоянии войны" на хвосте у Украины позволит тем, кто ею управляет, прочно удерживать власть.В понедельник глава немецкого правительства Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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https://ria.ru/20250515/stambul-2017018041.html
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в мире, европа, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Россия, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией
IFQ: Европа поддерживает конфликт на Украине, чтобы оправдать свой милитаризм