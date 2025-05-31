Рейтинг@Mail.ru
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/italiya-2020092234.html
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией
Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:40:00+03:00
2025-05-31T03:40:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
дональд трамп
фридрих мерц
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729979972_0:210:3210:2016_1920x0_80_0_0_9bec89acad470da6c3d029bf5880219a.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."Как только российско-украинская война закончится, скорее всего, в ущерб Киеву, Европа всегда сможет столкнуться с новой войной со своим врагом — Россией, — чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию", — говорится в материале.Как сказано в материале, у Европы нет возможности занять ту же позицию, что и у Вашингтона, из-за президента США Дональда Трампа, который собирается "выйти из конфликта"."Это привело к изменению европейской стратегии, чтобы избежать негативных последствий, которые продемонстрировали бы несостоятельность всей риторики, сохранявшейся в течение трех лет", — говорится в материале.Как полагает автор статьи, поддержание Европы в постоянном "состоянии войны" на хвосте у Украины позволит тем, кто ею управляет, прочно удерживать власть.В понедельник глава немецкого правительства Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017769460.html
https://ria.ru/20250515/stambul-2017018041.html
https://ria.ru/20250518/politolog-2017642492.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729979972_501:270:2872:2048_1920x0_80_0_0_a02871a595002663577113fa5b2bd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Россия, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией

IFQ: Европа поддерживает конфликт на Украине, чтобы оправдать свой милитаризм

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание посольства Италии в Москве
Здание посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Италии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
"Как только российско-украинская война закончится, скорее всего, в ущерб Киеву, Европа всегда сможет столкнуться с новой войной со своим врагом — Россией, — чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом Украину
19 мая, 09:37
Как сказано в материале, у Европы нет возможности занять ту же позицию, что и у Вашингтона, из-за президента США Дональда Трампа, который собирается "выйти из конфликта".
"Это привело к изменению европейской стратегии, чтобы избежать негативных последствий, которые продемонстрировали бы несостоятельность всей риторики, сохранявшейся в течение трех лет", — говорится в материале.
Как полагает автор статьи, поддержание Европы в постоянном "состоянии войны" на хвосте у Украины позволит тем, кто ею управляет, прочно удерживать власть.
Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Окажутся в меню": в Италии рассказали о кошмаре для ЕС в Стамбуле
15 мая, 04:55
В понедельник глава немецкого правительства Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине
18 мая, 04:04
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаДональд ТрампФридрих МерцДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала