https://ria.ru/20250531/italiya-2020092234.html

"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией

"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией - РИА Новости, 31.05.2025

"В течение трех лет". В Италии предупредили об угрозе войны с Россией

Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:40:00+03:00

2025-05-31T03:40:00+03:00

2025-05-31T03:40:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа сознательно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь осуществлять поставки нового вооружения, чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."Как только российско-украинская война закончится, скорее всего, в ущерб Киеву, Европа всегда сможет столкнуться с новой войной со своим врагом — Россией, — чтобы оправдать свою тотальную милитаристскую стратегию", — говорится в материале.Как сказано в материале, у Европы нет возможности занять ту же позицию, что и у Вашингтона, из-за президента США Дональда Трампа, который собирается "выйти из конфликта"."Это привело к изменению европейской стратегии, чтобы избежать негативных последствий, которые продемонстрировали бы несостоятельность всей риторики, сохранявшейся в течение трех лет", — говорится в материале.Как полагает автор статьи, поддержание Европы в постоянном "состоянии войны" на хвосте у Украины позволит тем, кто ею управляет, прочно удерживать власть.В понедельник глава немецкого правительства Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017769460.html

https://ria.ru/20250515/stambul-2017018041.html

https://ria.ru/20250518/politolog-2017642492.html

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в мире, европа, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины