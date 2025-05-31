https://ria.ru/20250531/iran-2020189245.html

Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан

Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан - РИА Новости, 31.05.2025

Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения, заявил официальный представитель... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T21:44:00+03:00

2025-05-31T21:44:00+03:00

2025-05-31T21:44:00+03:00

в мире

ливан

израиль

египет

аббас аракчи

стив уиткофф

мид ирана

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg

ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи. "Визиты господина Аракчи в Египет и Ливан запланированы на понедельник и вторник, в ходе обоих визитов он встретится с высокопоставленными лицами обеих стран и проведёт переговоры, обменявшись мнениями по поводу региональных вопросов и двусторонних отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана. Ведомство отметило, что одной из тем переговоров будет палестинский вопрос. В феврале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане. В четверг в ХАМАС сообщили, что получили через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Как заявила в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе. В субботу палестинское движение ХАМАС заявило, что передало посредникам ответ на предложение Уиткоффа, направленный на постоянное прекращение огня и обмен пленными.

https://ria.ru/20250531/iran-2020173020.html

ливан

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, египет, аббас аракчи, стив уиткофф, мид ирана, хезболла, хамас