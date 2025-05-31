Глава МИД Ирана посетит Египет и Ливан
Глава МИД Ирана Аракчи совершит визиты в Египет и Ливан
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи совершит визиты в Египет и Ливан, где обсудит региональные вопросы и двусторонние отношения, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
"Визиты господина Аракчи в Египет и Ливан запланированы на понедельник и вторник, в ходе обоих визитов он встретится с высокопоставленными лицами обеих стран и проведёт переговоры, обменявшись мнениями по поводу региональных вопросов и двусторонних отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана.
Ведомство отметило, что одной из тем переговоров будет палестинский вопрос.
В феврале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлах" в южном Ливане.
В четверг в ХАМАС сообщили, что получили через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Как заявила в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе.
В субботу палестинское движение ХАМАС заявило, что передало посредникам ответ на предложение Уиткоффа, направленный на постоянное прекращение огня и обмен пленными.