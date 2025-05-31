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Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ - РИА Новости, 31.05.2025
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19:17 31.05.2025 (обновлено: 19:34 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/iran-2020173020.html
Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ
Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ - РИА Новости, 31.05.2025
Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ
Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана, следует из заявления МИД исламской республики. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:17:00+03:00
2025-05-31T19:34:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
магатэ
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ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана, следует из заявления МИД исламской республики."Если ряд стран намерены злоупотребить сотрудничеством Ирана с МАГАТЭ, или его доверительным подходом к инспекционной деятельности агентства, или текущим докладом на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Иран примет и осуществит соответствующие меры в ответ на такой подход с целью защиты своих законных прав и интересов, последствия и ответственность за которые будут нести эти страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Иран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.Ранее МАГАТЭ, согласно сообщению агентства Франс Пресс, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
https://ria.ru/20250520/iran-2018026273.html
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в мире, иран, тегеран (город), магатэ
В мире, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ
Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ

МИД Ирана: Тегеран примет меры в случае злоупотреблений докладом МАГАТЭ

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана, следует из заявления МИД исламской республики.
"Если ряд стран намерены злоупотребить сотрудничеством Ирана с МАГАТЭ, или его доверительным подходом к инспекционной деятельности агентства, или текущим докладом на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Иран примет и осуществит соответствующие меры в ответ на такой подход с целью защиты своих законных прав и интересов, последствия и ответственность за которые будут нести эти страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Иран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.
Ранее МАГАТЭ, согласно сообщению агентства Франс Пресс, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
МИД России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
МИД: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной сделке
20 мая, 12:15
 
В миреИранТегеран (город)МАГАТЭ
 
 
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