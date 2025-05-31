https://ria.ru/20250531/iran-2020173020.html

Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ

Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ - РИА Новости, 31.05.2025

Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ

Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана, следует из заявления МИД исламской республики. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:17:00+03:00

2025-05-31T19:17:00+03:00

2025-05-31T19:34:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана, следует из заявления МИД исламской республики."Если ряд стран намерены злоупотребить сотрудничеством Ирана с МАГАТЭ, или его доверительным подходом к инспекционной деятельности агентства, или текущим докладом на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Иран примет и осуществит соответствующие меры в ответ на такой подход с целью защиты своих законных прав и интересов, последствия и ответственность за которые будут нести эти страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Иран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.Ранее МАГАТЭ, согласно сообщению агентства Франс Пресс, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".

https://ria.ru/20250520/iran-2018026273.html

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), магатэ