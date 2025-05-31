https://ria.ru/20250531/iran-2020131672.html

МАГАТЭ: Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60 процентов

МАГАТЭ: Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60 процентов - РИА Новости, 31.05.2025

МАГАТЭ: Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60 процентов

МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:10:00+03:00

2025-05-31T14:10:00+03:00

2025-05-31T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации."Иран ускорил производство высокообогащенного урана в последние месяцы... (МАГАТЭ - ред.) заявило о "серьезной обеспокоенности" по поводу того, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60% с февраля по середину мая,", - говорится в сообщении агентства.Согласно МАГАТЭ, у Ирана было примерно 408,6 килограмма, обогащенного до 60% по состоянию на 17 мая, в то время как в феврале было 133,8 килограмма. По данным международного агентства, Иран - единственное государство, не обладающее ядерным оружием, которое обогащает уран до 60%.МАГАТЭ также указало на отсутствие прогресса со стороны Тегерана относительно объяснений по поводу ядерных материалов, обнаруженных на незадекларированных иранских объектах, передает Франс Пресс.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.

https://ria.ru/20250531/magate-2020131211.html

https://ria.ru/20250528/iran-2019495905.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, магатэ