https://ria.ru/20250531/iran-2020122269.html

Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе

Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе - РИА Новости, 31.05.2025

Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерной программе

Иран достиг прогресса в переговорах с США по своей ядерной программе, заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами, его... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:49:00+03:00

2025-05-31T12:49:00+03:00

2025-05-31T14:21:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 31 мая — РИА Новости. Иран достиг прогресса в переговорах с США по своей ядерной программе, заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами, его слова приводит госагентство IRNA."Мы наблюдаем определенный прогресс в непрямых переговорах с США", — сказал он. Президент США Дональд Трамп, согласно агентству Блумберг, ранее заявил, что новая сделка с Тегераном должна позволять Вашингтону уничтожить в Иране любые ядерные объекты. При этом он отметил, что, по его мнению, договоренности с исламской республикой могут быть заключены в ближайшие две недели.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по ядерному досье Тегерана. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, уточнил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана. Тегеран отверг такие условия, указав, что стороны не смогут договориться, если Штаты будут настаивать на отказе исламской республики от этой технологии.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать ее мирный характер.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа, в мае 2018 года, вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.

https://ria.ru/20250531/iran-2020122850.html

https://ria.ru/20250529/iran-2019872901.html

https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

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в мире, иран, сша, обострение отношений сша и ирана, оман, дональд трамп, аббас аракчи