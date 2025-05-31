Калининградский губернатор вступил в отряд территориальной обороны
Беспрозванных вступил в отряд территориальной обороны "БАРС-Калининград"
Алексей Беспрозванных. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 мая — РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что вступил в отряд территориальной обороны "БАРС-Калининград", так же поступили члены правительства региона и главы муниципалитетов.
«
"Наши бойцы "БАРС-Калининград" продолжают обучение. Знаю, что боевой армейский резерв страны пользуется спросом среди жителей. Это эффективная структура, которая хорошо зарекомендовала себя в регионах. И мы – пятая область, где создаются подобные подразделения территориальной обороны. К резерву страны присоединился и я, а также члены команды правительства и главы муниципалитетов. Это возможность освежить знания и навыки, пройти тактическую и специальную подготовку", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что обучение и служба в отряде "БАРС-Калининград" проходят исключительно на территории Калининградской области.
"Вступить может каждый, кто состоит в запасе и заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. Присоединяйтесь!" - добавил Беспрозванных.
Как сообщало РИА Новости, отряд "БАРС-Калининград" был создан в апреле 2025 года, подготовку резервисты проходят на полигоне Хмелевка под Калининградом.
В Калининградской области создали мобилизационный резерв
19 апреля, 20:27