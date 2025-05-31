https://ria.ru/20250531/gubernator-2020157441.html

Калининградский губернатор вступил в отряд территориальной обороны

Калининградский губернатор вступил в отряд территориальной обороны - РИА Новости, 31.05.2025

Калининградский губернатор вступил в отряд территориальной обороны

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что вступил в отряд территориальной обороны "БАРС-Калининград", так же поступили члены правительства... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:36:00+03:00

2025-05-31T17:36:00+03:00

2025-05-31T17:36:00+03:00

безопасность

калининград

алексей беспрозванных

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КАЛИНИНГРАД, 31 мая — РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что вступил в отряд территориальной обороны "БАРС-Калининград", так же поступили члены правительства региона и главы муниципалитетов. "Наши бойцы "БАРС-Калининград" продолжают обучение. Знаю, что боевой армейский резерв страны пользуется спросом среди жителей. Это эффективная структура, которая хорошо зарекомендовала себя в регионах. И мы – пятая область, где создаются подобные подразделения территориальной обороны. К резерву страны присоединился и я, а также члены команды правительства и главы муниципалитетов. Это возможность освежить знания и навыки, пройти тактическую и специальную подготовку", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что обучение и служба в отряде "БАРС-Калининград" проходят исключительно на территории Калининградской области. "Вступить может каждый, кто состоит в запасе и заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. Присоединяйтесь!" - добавил Беспрозванных. Как сообщало РИА Новости, отряд "БАРС-Калининград" был создан в апреле 2025 года, подготовку резервисты проходят на полигоне Хмелевка под Калининградом.

https://ria.ru/20250419/rezerv-2012312257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, калининград, алексей беспрозванных