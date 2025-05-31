https://ria.ru/20250531/gruziya-2019986166.html

"Полная чушь". Кто укрепляется на границе с Россией

"Полная чушь". Кто укрепляется на границе с Россией - РИА Новости, 31.05.2025

"Полная чушь". Кто укрепляется на границе с Россией

Дональд Трамп поздравил власти Грузии с Днем независимости республики, чем их очень обрадовал. Хотя Госдеп и американская военная разведка все еще подозревают... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:06:00+03:00

грузия

сша

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Дональд Трамп поздравил власти Грузии с Днем независимости республики, чем их очень обрадовал. Хотя Госдеп и американская военная разведка все еще подозревают Тбилиси в пророссийском уклоне, правящая "Грузинская мечта" надеется перезагрузить отношения с Вашингтоном. Почему соседи России хотят дружить с США и что из этого выйдет — в материале РИА Новости.Дружба по перепискеС опозданием на день, но Трамп все же обратился к Тбилиси. "Господин президент, 107-я годовщина независимости — эпохальная дата в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность, которая продолжается от поколения к поколению на фоне суровых трудностей и вызовов. Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии", — написал он Михаилу Кавелашвили.В "Грузинской мечте" тут же заявили об ударе по оппозиции, которая надеялась, что Трамп продолжит политику Байдена. Впрочем, партии власти мало поздравлений. Там ждут отмены "Акта дружбы", усиливающего санкционное давление на официальный Тбилиси. Документ уже утвердили в палате представителей, теперь его рассмотрит сенат, а затем отправят на подпись президенту."Письмо Трампа ясно показывает, насколько жалка оппозиция. У нее нет внутренней поддержки, люди ее ненавидят. Они рабы внешней силы, которая их обманула. Вот как бывает, когда ты агент иностранного государства в своей собственной стране", — отметил политолог Гури Султанишвили.Между тем в посольстве США в Тбилиси сообщили, что 22 мая глава дипломатической миссии Робин Данниган запросила встречу с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. Она хотела передать ему послание из Вашингтона, в котором перечислены шаги, необходимые для перезапуска двусторонних отношений. Неформальный глава Грузии не принял американку.Он напомнил: против него с целью шантажа ввели санкции. "На фоне этого я считаю неправильным встречаться с послом и обсуждать государственные дела. <...> Мы предложили встречу с премьер-министром, <...> но посол отказалась", — сказал Иванишвили.Глава правительства Ираклий Кобахидзе согласился с почетным председателем своей партии. "Нельзя, чтобы решение, связанное с государственными интересами, принималось в условиях личного шантажа", — пояснил он журналистам.И представители "Грузинской мечты" принялись один за другим обвинять американское посольство в попытке подорвать дружескую инициативу президента США. "Прошло менее 24 часов, а они выступили с заявлением, которое фактически препятствует перезагрузке. Это может быть долгая и трудная битва, но мы очень надеемся, что Трампу удастся по-настоящему сломать глубинное государство", — подчеркнул, в частности, депутат Тенгиз Шарманашвили.Игры шпионовНе только посольство испортило впечатление от письма Трампа. За несколько часов до того, как Кавелашвили обнародовал послание заокеанского партнера, американская военная разведка выпустила доклад, в котором среди прочего утверждалось: "Россия стремится вернуть Грузию в сферу своего влияния. После парламентских выборов в октябре правительство под руководством "Грузинской мечты" создало среду, которая способствует укреплению позиций Москвы в стране".Кобахидзе ответил: "Вы знаете, что это полная чушь. О каком влиянии идет речь? Это просто чушь. То, что подобное встречается в столь важных документах, свидетельствует о силе глубинного государства".В свою очередь, оппозиционеры указали: в докладе Грузии уделили всего две строчки. По словам бывшего министра обороны Тины Хедашели, это доказывает, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном на нуле.Машина времениПо мнению кавказоведа Артура Атаева, Трамп может попытаться улучшить отношения с Грузией, но вернуть их на уровень времен Михаила Саашкавили и Джорджа Буша — младшего нереально."Трамп делит мир на сторонников и противников "трампизма". Тбилиси сделал заявку на то, чтобы присоединить к его лагерю. Как минимум у них совпадает отношение к базовым традиционным ценностям. Кроме того, власти США ясно дали понять, что не собираются уходить с Южного Кавказа, поэтому они заинтересованы в Грузии. Другое дело, что Тбилиси давно утратил роль регионального лидера. Теперь это Азербайджан, добившийся в последнее время значимых экономических успехов и опирающийся на Турцию — члена НАТО. Баку для Вашингтона важнее Тбилиси", — объяснил политолог РИА Новости.Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе допускает, что поздравление Кавелашвили написал не Трамп. "Похоже на ритуальное сообщение, рассылаемое Вашингтоном всем партнерам по праздничным датам. Не исключено, что он вообще не понял, о какой стране идет речь. К тому же Трамп очень непоследователен: утром говорит одно, вечером — нечто совершенно противоположное. Поэтому считать это письмо каким-то поворотным моментом не стоит", — рассуждает специалист."Грузинская мечта" давно ждет, когда американцы протянут руку дружбы. "Все-таки от этого зависят многомиллионные инвестиции в экономику, да и местные элиты сложились как прозападные", — добавляет он.И уточняет: США хотят развивать отношения с более либеральными властями Грузии. Если партия Иванишвили откажется от перемен, Вашингтон потеряет к ней интерес.

https://ria.ru/20250316/gruziya-2004997358.html

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

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грузия, сша, тбилиси, бидзина иванишвили, дональд трамп, михаил кавелашвили, государственный департамент сша, нато