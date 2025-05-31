https://ria.ru/20250531/gosduma-2020147596.html

В Госдуме посоветовали Зеленскому почитать Достоевского

В Госдуме посоветовали Зеленскому почитать Достоевского - РИА Новости, 31.05.2025

В Госдуме посоветовали Зеленскому почитать Достоевского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому купить книгу Федора Достоевского "Преступление и наказание", чтобы понять... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:12:00+03:00

2025-05-31T16:12:00+03:00

2025-05-31T16:12:00+03:00

украина

владимир зеленский

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федор достоевский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому купить книгу Федора Достоевского "Преступление и наказание", чтобы понять причину своего нравственного падения. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что посетил в Киеве литературный фестиваль "Книжный Арсенал" где купил книгу "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" Альдо Андреа Касси. "Я бы ему рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание", которая раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику как убийство ради "высшей" цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, прочтение данной книги помогло бы Зеленскому осознать причину своего нравственного падения, а также найти смелость признать себя виновным в бедности, нищете и безысходности простых граждан Украины.

https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html

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Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, михаил шеремет, федор достоевский, в мире