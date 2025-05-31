https://ria.ru/20250531/gosduma-2020136105.html
В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому
В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому - РИА Новости, 31.05.2025
В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:48:00+03:00
2025-05-31T14:48:00+03:00
2025-05-31T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, документ доступен в думской электронной базе. "От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
https://ria.ru/20250528/peterburg-2019664238.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому
В ГД внесли проект, освобождающий работающих по квоте мигрантов от экзамена
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, документ доступен в думской электронной базе.
"От подтверждения владения русским языком, знания истории России
и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.