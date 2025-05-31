https://ria.ru/20250531/gosduma-2020136105.html

В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому

В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому - РИА Новости, 31.05.2025

В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:48:00+03:00

2025-05-31T14:48:00+03:00

2025-05-31T14:48:00+03:00

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, документ доступен в думской электронной базе. "От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

https://ria.ru/20250528/peterburg-2019664238.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981971601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф