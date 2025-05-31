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В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом - РИА Новости, 31.05.2025
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02:17 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/gosduma-2020090180.html
В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом
В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом - РИА Новости, 31.05.2025
В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом
Ежегодное отключение горячей воды в домах с мая по конец августа-начало сентября необходимо для проведения проверок и ремонтных работ трубопроводов, чтобы в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T02:17:00+03:00
2025-05-31T02:17:00+03:00
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ежегодное отключение горячей воды в домах с мая по конец августа-начало сентября необходимо для проведения проверок и ремонтных работ трубопроводов, чтобы в дальнейшем избежать аварий и обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "По всей России ежегодно в период с мая по конец августа - начало сентября отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Часто слышу вопрос – почему нельзя не отключать воду. В наших погодных условиях, в зимах, когда температура опускается до -30 и ниже, для поддержания горячей температуры воды в трубах вода подается под высоким давлением. Это достаточно быстро приводит к износу и деформации трубопроводов. И вот, чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что горячую воду отключают именно летом, потому что в теплые месяцы остановка котельных не сильно влияет на качество жизни - отопление в дома не подается, а на улице теплая погода. По его словам, это лучший период для диагностики и проведения работ. "Отмечу, что мы регулярно совершенствуем технологии таких проверок и сокращаем срок отключения воды. Напомню, еще в начале нулевых воду отключали на три недели, а сегодня – не более 10 дней", - заключил Колунов.
https://ria.ru/20250524/gosduma-2018794317.html
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общество, жкх, россия, госдума рф
Общество, ЖКХ, Россия, Госдума РФ
В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом

Депутат Колунов: отключение горячей воды необходимо для ремонта трубопроводов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ежегодное отключение горячей воды в домах с мая по конец августа-начало сентября необходимо для проведения проверок и ремонтных работ трубопроводов, чтобы в дальнейшем избежать аварий и обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"По всей России ежегодно в период с мая по конец августа - начало сентября отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Часто слышу вопрос – почему нельзя не отключать воду. В наших погодных условиях, в зимах, когда температура опускается до -30 и ниже, для поддержания горячей температуры воды в трубах вода подается под высоким давлением. Это достаточно быстро приводит к износу и деформации трубопроводов. И вот, чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды", - сказал Колунов.
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Парламентарий добавил, что горячую воду отключают именно летом, потому что в теплые месяцы остановка котельных не сильно влияет на качество жизни - отопление в дома не подается, а на улице теплая погода. По его словам, это лучший период для диагностики и проведения работ.
"Отмечу, что мы регулярно совершенствуем технологии таких проверок и сокращаем срок отключения воды. Напомню, еще в начале нулевых воду отключали на три недели, а сегодня – не более 10 дней", - заключил Колунов.
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