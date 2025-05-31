https://ria.ru/20250531/gonduras-2020198284.html
Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента
Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента - РИА Новости, 31.05.2025
Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента
Правящая партия Гондураса "Свобода и Перестройка" Libre выдвинула в субботу бывшего министра обороны и одну из основательниц движения Рикси Монкаду в качестве... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:52:00+03:00
2025-05-31T23:52:00+03:00
2025-05-31T23:52:00+03:00
в мире
гондурас
сиомара кастро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/11/1530251140_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_5247809e47632ffc08deff8a28671939.jpg
МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Правящая партия Гондураса "Свобода и Перестройка" Libre выдвинула в субботу бывшего министра обороны и одну из основательниц движения Рикси Монкаду в качестве своего кандидата на пост президента на всеобщих выборах, которые состоятся 30 ноября. "С решимостью вновь победить эксплуататорскую элиту этой страны, без полумер, я принимаю кандидатуру на пост президента республики, чтобы одержать победу 30 ноября", — заявила Монкада в своей речи на открытии кампании, которое транслировалось в соцсетях правящей партии. Политик подтвердила приверженность делу правительства социал-демократов, возглавляемого президентом Сиомарой Кастро, которая победила на прошлых выборах 28 ноября 2021 года. Монкада призвала своих сторонников выполнить несколько задач, первая из которых — обеспечить проведение выборов 30 ноября и не допустить попыток со стороны правых сил и олигархии, представленной, по ее словам, десятью семьями, контролирующими экономику Гондураса, сорвать очередную победу народа. Второй задачей она назвала достижение справедливости в стране, третьей — возвращение суверенитета народу путём углубления демократии и проведения референдумов по важнейшим национальным вопросам. Кандидат правящей партии намерена добиваться принятия парламентом закона о налоговой справедливости, чтобы распределить налоговое бремя между различными слоями населения, и программ помощи мигрантам, возвращающимся в страну. Президент Сиомара Кастро, которая по закону не может участвовать в избирательной агитации, в публикации в социальной сети X отметила лидерские качества, честность и приверженность Монкады народу как гарантию продолжения курса и обновления Гондураса. Рикси Монкада, 60-летний юрист, занимала пост министра труда в правительстве Селайи, свергнутом в результате военного и правого переворота 28 июня 2009 года, а в администрации Кастро возглавляла министерства финансов и обороны.
https://ria.ru/20250530/gonduras-2019890443.html
https://ria.ru/20240907/denonsatsiya-1971239925.html
гондурас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/11/1530251140_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_959cccbcaf5b6fff73c9803ff184b6de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гондурас, сиомара кастро
В мире, Гондурас, Сиомара Кастро
Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента
Правящая партия Гондураса выдвинула Рикси Монкаду кандидатом на пост президента
МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Правящая партия Гондураса "Свобода и Перестройка" Libre выдвинула в субботу бывшего министра обороны и одну из основательниц движения Рикси Монкаду в качестве своего кандидата на пост президента на всеобщих выборах, которые состоятся 30 ноября.
«
"С решимостью вновь победить эксплуататорскую элиту этой страны, без полумер, я принимаю кандидатуру на пост президента республики, чтобы одержать победу 30 ноября", — заявила Монкада в своей речи на открытии кампании, которое транслировалось в соцсетях правящей партии.
Политик подтвердила приверженность делу правительства социал-демократов, возглавляемого президентом Сиомарой Кастро
, которая победила на прошлых выборах 28 ноября 2021 года.
Монкада призвала своих сторонников выполнить несколько задач, первая из которых — обеспечить проведение выборов 30 ноября и не допустить попыток со стороны правых сил и олигархии, представленной, по ее словам, десятью семьями, контролирующими экономику Гондураса
, сорвать очередную победу народа. Второй задачей она назвала достижение справедливости в стране, третьей — возвращение суверенитета народу путём углубления демократии и проведения референдумов по важнейшим национальным вопросам.
Кандидат правящей партии намерена добиваться принятия парламентом закона о налоговой справедливости, чтобы распределить налоговое бремя между различными слоями населения, и программ помощи мигрантам, возвращающимся в страну.
Президент Сиомара Кастро, которая по закону не может участвовать в избирательной агитации, в публикации в социальной сети X отметила лидерские качества, честность и приверженность Монкады народу как гарантию продолжения курса и обновления Гондураса.
Рикси Монкада, 60-летний юрист, занимала пост министра труда в правительстве Селайи, свергнутом в результате военного и правого переворота 28 июня 2009 года, а в администрации Кастро возглавляла министерства финансов и обороны.