https://ria.ru/20250531/gonduras-2020198284.html

Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента

Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента - РИА Новости, 31.05.2025

Правящая партия Гондураса объявила своего кандидата на пост президента

Правящая партия Гондураса "Свобода и Перестройка" Libre выдвинула в субботу бывшего министра обороны и одну из основательниц движения Рикси Монкаду в качестве... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T23:52:00+03:00

2025-05-31T23:52:00+03:00

2025-05-31T23:52:00+03:00

в мире

гондурас

сиомара кастро

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МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Правящая партия Гондураса "Свобода и Перестройка" Libre выдвинула в субботу бывшего министра обороны и одну из основательниц движения Рикси Монкаду в качестве своего кандидата на пост президента на всеобщих выборах, которые состоятся 30 ноября. "С решимостью вновь победить эксплуататорскую элиту этой страны, без полумер, я принимаю кандидатуру на пост президента республики, чтобы одержать победу 30 ноября", — заявила Монкада в своей речи на открытии кампании, которое транслировалось в соцсетях правящей партии. Политик подтвердила приверженность делу правительства социал-демократов, возглавляемого президентом Сиомарой Кастро, которая победила на прошлых выборах 28 ноября 2021 года. Монкада призвала своих сторонников выполнить несколько задач, первая из которых — обеспечить проведение выборов 30 ноября и не допустить попыток со стороны правых сил и олигархии, представленной, по ее словам, десятью семьями, контролирующими экономику Гондураса, сорвать очередную победу народа. Второй задачей она назвала достижение справедливости в стране, третьей — возвращение суверенитета народу путём углубления демократии и проведения референдумов по важнейшим национальным вопросам. Кандидат правящей партии намерена добиваться принятия парламентом закона о налоговой справедливости, чтобы распределить налоговое бремя между различными слоями населения, и программ помощи мигрантам, возвращающимся в страну. Президент Сиомара Кастро, которая по закону не может участвовать в избирательной агитации, в публикации в социальной сети X отметила лидерские качества, честность и приверженность Монкады народу как гарантию продолжения курса и обновления Гондураса. Рикси Монкада, 60-летний юрист, занимала пост министра труда в правительстве Селайи, свергнутом в результате военного и правого переворота 28 июня 2009 года, а в администрации Кастро возглавляла министерства финансов и обороны.

https://ria.ru/20250530/gonduras-2019890443.html

https://ria.ru/20240907/denonsatsiya-1971239925.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гондурас, сиомара кастро