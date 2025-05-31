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Гладков назвал количество раненых в мае от ударов ВСУ в приграничье - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 31.05.2025 (обновлено: 09:34 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/gladkov-2020102557.html
Гладков назвал количество раненых в мае от ударов ВСУ в приграничье
Гладков назвал количество раненых в мае от ударов ВСУ в приграничье - РИА Новости, 31.05.2025
Гладков назвал количество раненых в мае от ударов ВСУ в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о сохраняющейся сложной обстановке в приграничных районах региона, по его... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:04:00+03:00
2025-05-31T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о сохраняющейся сложной обстановке в приграничных районах региона, по его словам, в мае в результате атак со стороны Украины пострадали свыше 90 мирных жителей. "Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной. Только за май у нас 92 раненых мирных жителя, в том числе и вчера четыре раненых человека. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Когда погибают, когда получают ранения те, кто занимается мирными профессиями, конечно, это крайне сложные ситуации, и мы должны принимать экстренные меры. Многие из них уже приняты", - написал Гладков. Он добавил, что для повышения безопасности в регионе выделено 100 миллионов рублей на средства радиоэлектронной борьбы, которые будут переданы подразделениям "БАРС-Белгород" и "Орлан". Губернатор подчеркнул необходимость усиливать защиту мирного населения, отметив, что враги пытаются вывести из строя оборудование, предназначенное для защиты жителей. "Этой работой занимаемся ежедневно, конечно, ее мы будем только усиливать ", — подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20250530/podrjadchiki-2020073118.html
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здоровье - общество, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков назвал количество раненых в мае от ударов ВСУ в приграничье

Гладков: в мае в Белгородской области от ударов ВСУ пострадали 92 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о сохраняющейся сложной обстановке в приграничных районах региона, по его словам, в мае в результате атак со стороны Украины пострадали свыше 90 мирных жителей.
"Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной. Только за май у нас 92 раненых мирных жителя, в том числе и вчера четыре раненых человека. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Когда погибают, когда получают ранения те, кто занимается мирными профессиями, конечно, это крайне сложные ситуации, и мы должны принимать экстренные меры. Многие из них уже приняты", - написал Гладков.
Он добавил, что для повышения безопасности в регионе выделено 100 миллионов рублей на средства радиоэлектронной борьбы, которые будут переданы подразделениям "БАРС-Белгород" и "Орлан". Губернатор подчеркнул необходимость усиливать защиту мирного населения, отметив, что враги пытаются вывести из строя оборудование, предназначенное для защиты жителей.
"Этой работой занимаемся ежедневно, конечно, ее мы будем только усиливать ", — подчеркнул Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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