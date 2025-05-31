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СМИ рассказали, что произошло на границе России из-за Германии
СМИ рассказали, что произошло на границе России из-за Германии - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ рассказали, что произошло на границе России из-за Германии
Германия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои вооруженные подразделения базироваться в другую страну, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:35:00+03:00
2025-05-31T12:35:00+03:00
2025-05-31T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Германия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои вооруженные подразделения базироваться в другую страну, пишет Military Watch Magazine."Немецкая армия начала первое постоянное развертывание своих подразделений на иностранной территории со времен нацистской Германии, сформировав новую, 45-ю танковую бригаду, расположенную в Вильнюсе", — говорится в материале.Журналисты также напомнили о проблемах с подготовкой военнослужащих в бундесвере и неудовлетворительных итогов применения немецкой техники в конфликте на Украине.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году.Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027-м немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Германия намерена разместить тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
https://ria.ru/20250531/kallas-2020107826.html
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в мире, германия, литва, украина, борис писториус, арвидас анушаускас, бундесвер германии, россия, вильнюс
В мире, Германия, Литва, Украина, Борис Писториус, Арвидас Анушаускас, Бундесвер Германии, Россия, Вильнюс
СМИ рассказали, что произошло на границе России из-за Германии
MWM: ФРГ впервые со времен нацистов отправила постоянные войска в другую страну