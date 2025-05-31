https://ria.ru/20250531/germanija-2020138064.html

В Германии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

В Германии два человека погибли при падении легкомоторного самолета - РИА Новости, 31.05.2025

В Германии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:03:00+03:00

2025-05-31T15:03:00+03:00

2025-05-31T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная газета Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) со ссылкой на полицию. "Спортивный самолет в субботу, 31 мая, упал в (районе Коршенброха – ред.) Кляйненброхе… Падение произошло около 12.30 (13.30 мск – ред.). По последним данным, два человека погибли", - говорится в материале. На месте происшествия работает пожарная служба, пишет издание. Были ли погибшие жителями дома, не уточняется.

https://ria.ru/20250530/smi-2019962547.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия