https://ria.ru/20250531/gaza-2020193811.html

Израиль подтвердил отказ ХАМАС от плана Уиткоффа по перемирию

Израиль подтвердил отказ ХАМАС от плана Уиткоффа по перемирию - РИА Новости, 31.05.2025

Израиль подтвердил отказ ХАМАС от плана Уиткоффа по перемирию

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что палестинское движение ХАМАС не приняло последний вариант схемы американского посланника... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:52:00+03:00

2025-05-31T22:52:00+03:00

2025-05-31T22:52:00+03:00

в мире

израиль

сша

ближний восток

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что палестинское движение ХАМАС не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. "Израиль принял обновленный план Уиткоффа, направленный на освобождение наших заложников, однако ХАМАС по-прежнему придерживается своей позиции отказа. Как отметил специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, ответ ХАМАС является неприемлемым и возвращает процесс назад", - говорится в заявлении канцелярии. В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль продолжит прилагать все усилия для возвращения заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Ранее в субботу Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад. На этой неделе израильские СМИ обнародовали новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, которое в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен должен выпустить из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250222/izrail-2001032534.html

https://ria.ru/20250531/khamas-2020183421.html

израиль

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году