Лучшие фото РИА Новости, май 2025 года
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Участники акции "Вальс Победы" на железнодорожном вокзале в Дебальцево в Донецкой Народной Республике.
Участники акции "Вальс Победы" на железнодорожном вокзале в Дебальцево в Донецкой Народной Республике.
Манул Мия и ее котята в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
Манул Мия и ее котята в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
Показ одежды на международной выставке индустрии моды "МодаФест" в Краснодаре.
Показ одежды на международной выставке индустрии моды "МодаФест" в Краснодаре.
Стивен Кэмпфер ("Трактор") и Максим Березкин ("Локомотив") в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле.
Стивен Кэмпфер ("Трактор") и Максим Березкин ("Локомотив") в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле.
Последний звонок в лицее № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске.
Последний звонок в лицее № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске.
Последний звонок в гимназии № 2 Владивостока.
22 мая 2025 года. Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного, на церемонии вручения высших государственных наград.
22 мая 2025 года. Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного, на церемонии вручения высших государственных наград.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Переговоры запланированы, как и в 2022-м, в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Переговоры запланированы, как и в 2022-м, в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче.
Видео-арт EJANERTSS от Евгении Шабуниной на V международном фестивале медиаискусства НУР от @formate_studio в Казани.
Видео-арт EJANERTSS от Евгении Шабуниной на V международном фестивале медиаискусства НУР от @formate_studio в Казани.
Ребенок во время прогулки в Стамбуле. На дальнем плане — мечеть Таксим.
Ребенок во время прогулки в Стамбуле. На дальнем плане — мечеть Таксим.
Игроки "Краснодара" радуются победе в чемпионате российской премьер-лиги по футболу. Футбольный клуб стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. На первом плане — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.
Игроки "Краснодара" радуются победе в чемпионате российской премьер-лиги по футболу. Футбольный клуб стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. На первом плане — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.