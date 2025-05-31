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Лучшие фото РИА Новости, май 2025 года - РИА Новости, 31.05.2025
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09:00 31.05.2025 (обновлено: 16:14 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/foto-2019952946.html
Лучшие фото РИА Новости, май 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, май 2025 года - РИА Новости, 31.05.2025
Лучшие фото РИА Новости, май 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта самые яркие и знаменательные события уходящего месяца на кадрах майской фотохроники РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2025
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фото
в мире
россия
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Предлагаем вниманию читателей сайта самые яркие и знаменательные события уходящего месяца на кадрах майской фотохроники РИА Новости.
россия
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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фото, фото, в мире, россия
Фото, В мире, Россия

Лучшие фото РИА Новости, май 2025 года

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Предлагаем вниманию читателей сайта самые яркие и знаменательные события уходящего месяца на кадрах майской фотохроники РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса Архангельское Аутлет

Ежегодное ралли классических автомобилей на территории торгового комплекса "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 29
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 29
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Президент РФ Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 29
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНовая историко-мультимедийная масштабная экспозиция "Путь к Победе!" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Создание уникального музейного пространства приурочено к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
Новая историко-мультимедийная масштабная экспозиция Путь к Победе! в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
Новая историко-мультимедийная масштабная экспозиция "Путь к Победе!" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Создание уникального музейного пространства приурочено к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 29
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе.
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 29
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкШкольники у Вечного огня возле обновленного к 80-летию Победы музея "Мемориал Победы" на площади Победы в Красноярске.
Школьники у Вечного огня возле обновленного к 80-летию Победы музея Мемориал Победы на площади Победы в Красноярске
Школьники у Вечного огня возле обновленного к 80-летию Победы музея "Мемориал Победы" на площади Победы в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 29
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде.
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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7 из 29
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСтрой "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 29
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Участники акции "Вальс Победы" на железнодорожном вокзале в Дебальцево в Донецкой Народной Республике.

Участники акции Вальс Победы на железнодорожном вокзале в Дебальцево в Донецкой народной республике

Участники акции "Вальс Победы" на железнодорожном вокзале в Дебальцево в Донецкой Народной Республике.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 29
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкШоу "Вальс буксиров" в рамках фестиваля ледоколов в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу Вальс буксиров в рамках фестиваля ледоколов в Санкт-Петербурге
Шоу "Вальс буксиров" в рамках фестиваля ледоколов в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Алексей Смагин
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10 из 29
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртистки выступают на Международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days 2025 в "Лужниках" в Москве.
Артистки выступают на Международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days 2025 в Лужниках в Москве
Артистки выступают на Международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days 2025 в "Лужниках" в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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11 из 29
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастник Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.
Участник Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах
Участник Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 29
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкШкольники на церемонии торжественного приема в пионеры на Красной площади в Москве.
Школьники на церемонии торжественного приема в пионеры на Красной площади в Москве
Школьники на церемонии торжественного приема в пионеры на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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13 из 29
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Манул Мия и ее котята в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

Манул Мия и ее котята в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило

Манул Мия и ее котята в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 29
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Показ одежды на международной выставке индустрии моды "МодаФест" в Краснодаре.

Показ одежды на международной выставке индустрии моды МодаФест в Краснодаре

Показ одежды на международной выставке индустрии моды "МодаФест" в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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15 из 29
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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16 из 29
© РИА Новости / КХЛ/POOL/Юрий Кузьмин | Перейти в медиабанк

Стивен Кэмпфер ("Трактор") и Максим Березкин ("Локомотив") в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле.

Стивен Кэмпфер (Трактор) и Максим Берёзкин (Локомотив) в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле

Стивен Кэмпфер ("Трактор") и Максим Березкин ("Локомотив") в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле.

© РИА Новости / КХЛ/POOL/Юрий Кузьмин
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17 из 29
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Последний звонок в лицее № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске.

Последний звонок в лицее №22 Надежда Сибири в Новосибирске

Последний звонок в лицее № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 29
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Последний звонок в гимназии № 2 Владивостока.

Последний звонок в гимназии №2 Владивостока

Последний звонок в гимназии № 2 Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 29
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

22 мая 2025 года. Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного, на церемонии вручения высших государственных наград.

22 мая 2025. Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного, на церемонии вручения высших государственных наград РФ

22 мая 2025 года. Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, удостоенный ордена Святого Андрея Первозванного, на церемонии вручения высших государственных наград.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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20 из 29
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Переговоры запланированы, как и в 2022-м, в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче.

Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины

Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Переговоры запланированы, как и в 2022-м, в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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21 из 29
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Видео-арт EJANERTSS от Евгении Шабуниной на V международном фестивале медиаискусства НУР от @formate_studio в Казани.

Видео-арт EJANERTSS от Евгении Шабуниной на V международном фестивале медиаискусства НУР от @formate_studio в Казани

Видео-арт EJANERTSS от Евгении Шабуниной на V международном фестивале медиаискусства НУР от @formate_studio в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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22 из 29
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушки загорают в парке "Ходынское поле". Температура воздуха в столице поднялась до +27 градусов по Цельсию.
Девушки загорают в парке Ходынское поле в Москве
Девушки загорают в парке "Ходынское поле". Температура воздуха в столице поднялась до +27 градусов по Цельсию.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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23 из 29
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака породы бордер-колли участвует в ежегодных соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес" в дисциплине "Мяч" на острове Татышев в Красноярске.
Собака породы бордер-колли участвует в ежегодных соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта Летающий пес в дисциплине Мяч на острове Татышев в Красноярске
Собака породы бордер-колли участвует в ежегодных соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта "Летающий пес" в дисциплине "Мяч" на острове Татышев в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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24 из 29
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажиры самолета Bombardier CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ Аэро", выполнившего первый рейс из Внуково в Сухум. С сегодняшнего дня после 30-летнего перерыва возобновляется прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.
Пассажиры самолета Bombardier CRJ-200 авиакомпании ЮВТ Аэро, выполнившего первый рейс из Внуково в Сухум
Пассажиры самолета Bombardier CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ Аэро", выполнившего первый рейс из Внуково в Сухум. С сегодняшнего дня после 30-летнего перерыва возобновляется прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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25 из 29
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ребенок во время прогулки в Стамбуле. На дальнем плане — мечеть Таксим.

Ребенок во время прогулки в Стамбуле. На дальнем плане - мечеть Таксим

Ребенок во время прогулки в Стамбуле. На дальнем плане — мечеть Таксим.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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26 из 29
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкПапа римский Лев XIV (в центре) проводит аудиенцию с представителями СМИ в зале Павла VI в Ватикане. Лев XIV стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на конклаве 8 мая.
Папа римский Лев XIV (в центре) проводит аудиенцию с представителями СМИ в зале Павла VI в Ватикане
Папа римский Лев XIV (в центре) проводит аудиенцию с представителями СМИ в зале Павла VI в Ватикане. Лев XIV стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на конклаве 8 мая.
© РИА Новости / Александр Логунов
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27 из 29
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКира Арефьева (Россия) выполняет упражнения с лентой в индивидуальной программе международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" в Москве.
Кира Арефьева (Россия) выполняет упражнения с лентой в индивидуальной программе международных соревнований по художественной гимнастике Кубок сильнейших в Москве
Кира Арефьева (Россия) выполняет упражнения с лентой в индивидуальной программе международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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28 из 29
© РИА Новости / Андрей Шрамко | Перейти в медиабанк

Игроки "Краснодара" радуются победе в чемпионате российской премьер-лиги по футболу. Футбольный клуб стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. На первом плане — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

Игроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу.

Игроки "Краснодара" радуются победе в чемпионате российской премьер-лиги по футболу. Футбольный клуб стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. На первом плане — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

© РИА Новости / Андрей Шрамко
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