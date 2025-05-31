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"Счастливые идиоты": в США унизили Европу из-за мигрантов - РИА Новости, 31.05.2025
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22:45 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/evropa-2020193059.html
"Счастливые идиоты": в США унизили Европу из-за мигрантов
"Счастливые идиоты": в США унизили Европу из-за мигрантов - РИА Новости, 31.05.2025
"Счастливые идиоты": в США унизили Европу из-за мигрантов
Европа лишает себя исторической гордости и идентичности из-за мигрантов-мусульман, считает обозреватель журнала American Thinker Ларс Меллер. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:45:00+03:00
2025-05-31T22:45:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа лишает себя исторической гордости и идентичности из-за мигрантов-мусульман, считает обозреватель журнала American Thinker Ларс Меллер."Мы на Западе вели себя, как счастливые идиоты. Будто позабыли о том, кто мы есть и кто такие мусульмане. Мы пригласили наших исторических угнетателей и мучителей на остатки христианской Римской империи и дозволили им размножаться и властвовать над нами. И если мы полагаем, что сейчас у них все по-другому, то мы ошибаемся", — говорится в статье.Журналист также отметил, что мусульманские мигранты в Западной Европе эксплуатируют демократические механизмы, забирая местное самоуправление в свои руки и требуя особого отношения к своим обычаям и религиозным запретам.Ранее в этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в частности, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.Предложение представлено на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции. В частности, ЕК предлагает создать систему, позволяющую государствам-членам ЕС открывать центры для мигрантов за пределами Евросоюза.Таким образом, страны ЕС смогут направлять в эти центры иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища на территории ЕС, для дальнейшей высылки в страны, гражданами которых они являются. Причем сама Еврокомиссия участвовать в этом не будет, отдав процесс создания хабов на откуп государствам-членам.Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений – до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных.В настоящее время, по данным Брюсселя, выполняется только 20% решений о необходимости покинуть территорию ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, западная европа, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, сша
В мире, Европа, Западная Европа, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, США
"Счастливые идиоты": в США унизили Европу из-за мигрантов

American Thinker: Европа движется к культурному самоубийству из-за мигрантов

© AP Photo / Armin Weigel/ DPAМигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европа лишает себя исторической гордости и идентичности из-за мигрантов-мусульман, считает обозреватель журнала American Thinker Ларс Меллер.
"Мы на Западе вели себя, как счастливые идиоты. Будто позабыли о том, кто мы есть и кто такие мусульмане. Мы пригласили наших исторических угнетателей и мучителей на остатки христианской Римской империи и дозволили им размножаться и властвовать над нами. И если мы полагаем, что сейчас у них все по-другому, то мы ошибаемся", — говорится в статье.
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Журналист также отметил, что мусульманские мигранты в Западной Европе эксплуатируют демократические механизмы, забирая местное самоуправление в свои руки и требуя особого отношения к своим обычаям и религиозным запретам.
Ранее в этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в частности, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
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Предложение представлено на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции. В частности, ЕК предлагает создать систему, позволяющую государствам-членам ЕС открывать центры для мигрантов за пределами Евросоюза.
Таким образом, страны ЕС смогут направлять в эти центры иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища на территории ЕС, для дальнейшей высылки в страны, гражданами которых они являются. Причем сама Еврокомиссия участвовать в этом не будет, отдав процесс создания хабов на откуп государствам-членам.
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Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений – до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных.
В настоящее время, по данным Брюсселя, выполняется только 20% решений о необходимости покинуть территорию ЕС.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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