https://ria.ru/20250531/evropa-2020096114.html

"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России

"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России - РИА Новости, 31.05.2025

"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине демонстрирует, что европейские лидеры всячески пытаются... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:49:00+03:00

2025-05-31T05:49:00+03:00

2025-05-31T05:49:00+03:00

в мире

германия

украина

фридрих мерц

эммануэль макрон

кир стармер

евросоюз

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине демонстрирует, что европейские лидеры всячески пытаются доказать друг другу, кто же из них — самый антироссийский политик, пишет портал Strategic Culture."Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — говорится в материале.При этом, продолжает автор, именно европейцы делают все возможное, чтобы сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Им просто необходимо поддерживать собственный имидж на фоне полного провала политики в собственных странах, пояснило издание."Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты рискуют своими жалкими играми развязать мировую ядерную войну", — сообщается в материале.Тем не менее, несмотря на колоссальные риски и фарс, который разыгрывают политики в ЕС, пытаясь показаться сильными и целеустремленными, именно Мерц готов саботировать продолжение переговоров посредством различных провокаций."У Мерца, богатого корпоративного юриста, который не может исправить сломанную экономику Германии, есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — констатирует Strategic Culture.Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html

https://ria.ru/20250531/rakety-2020088817.html

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в мире, германия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз