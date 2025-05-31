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"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России - РИА Новости, 31.05.2025
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05:49 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/evropa-2020096114.html
"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России
"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России - РИА Новости, 31.05.2025
"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине демонстрирует, что европейские лидеры всячески пытаются... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:49:00+03:00
2025-05-31T05:49:00+03:00
в мире
германия
украина
фридрих мерц
эммануэль макрон
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине демонстрирует, что европейские лидеры всячески пытаются доказать друг другу, кто же из них — самый антироссийский политик, пишет портал Strategic Culture."Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — говорится в материале.При этом, продолжает автор, именно европейцы делают все возможное, чтобы сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Им просто необходимо поддерживать собственный имидж на фоне полного провала политики в собственных странах, пояснило издание."Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты рискуют своими жалкими играми развязать мировую ядерную войну", — сообщается в материале.Тем не менее, несмотря на колоссальные риски и фарс, который разыгрывают политики в ЕС, пытаясь показаться сильными и целеустремленными, именно Мерц готов саботировать продолжение переговоров посредством различных провокаций."У Мерца, богатого корпоративного юриста, который не может исправить сломанную экономику Германии, есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — констатирует Strategic Culture.Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html
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в мире, германия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз
"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России

SC: лидеры ФРГ, Франции и Британии выясняют, кто может быть жестче против России

© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине демонстрирует, что европейские лидеры всячески пытаются доказать друг другу, кто же из них — самый антироссийский политик, пишет портал Strategic Culture.
«
"Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — говорится в материале.
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При этом, продолжает автор, именно европейцы делают все возможное, чтобы сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Им просто необходимо поддерживать собственный имидж на фоне полного провала политики в собственных странах, пояснило издание.
"Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты рискуют своими жалкими играми развязать мировую ядерную войну", — сообщается в материале.
Тем не менее, несмотря на колоссальные риски и фарс, который разыгрывают политики в ЕС, пытаясь показаться сильными и целеустремленными, именно Мерц готов саботировать продолжение переговоров посредством различных провокаций.
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Мерца, богатого корпоративного юриста, который не может исправить сломанную экономику Германии, есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — констатирует Strategic Culture.
Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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