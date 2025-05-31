"Проклятие русофоба": СМИ раскрыли гнусный план европейцев против России
SC: лидеры ФРГ, Франции и Британии выясняют, кто может быть жестче против России
© AP Photo / Virginia MayoАктеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине демонстрирует, что европейские лидеры всячески пытаются доказать друг другу, кто же из них — самый антироссийский политик, пишет портал Strategic Culture.
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"Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — говорится в материале.
При этом, продолжает автор, именно европейцы делают все возможное, чтобы сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Им просто необходимо поддерживать собственный имидж на фоне полного провала политики в собственных странах, пояснило издание.
"Проблема в том, что эти изнеженные европейские элиты рискуют своими жалкими играми развязать мировую ядерную войну", — сообщается в материале.
Тем не менее, несмотря на колоссальные риски и фарс, который разыгрывают политики в ЕС, пытаясь показаться сильными и целеустремленными, именно Мерц готов саботировать продолжение переговоров посредством различных провокаций.
"У Мерца, богатого корпоративного юриста, который не может исправить сломанную экономику Германии, есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — констатирует Strategic Culture.
Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.