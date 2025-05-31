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В Болгарии начались протесты против перехода на евро - РИА Новости, 01.06.2025
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20:09 31.05.2025 (обновлено: 00:01 01.06.2025)
https://ria.ru/20250531/evro-2020180226.html
В Болгарии начались протесты против перехода на евро
В Болгарии начались протесты против перехода на евро - РИА Новости, 01.06.2025
В Болгарии начались протесты против перехода на евро
Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты — лева, сообщает Болгарское... РИА Новости, 01.06.2025
2025-05-31T20:09:00+03:00
2025-06-01T00:01:00+03:00
в мире
болгария
софия (город)
пловдив
румен радев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты — лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). "Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", — сообщает радио. Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть. Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция. В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города — бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
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в мире, болгария, софия (город), пловдив, румен радев, возрождение, евросоюз
В мире, Болгария, София (город), Пловдив, Румен Радев, Возрождение, Евросоюз
В Болгарии начались протесты против перехода на евро

БНР: тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии в защиту лева

© AP Photo / Valentina PetrovaУчастники протеста против перехода на евро в Софии, Болгария
Участники протеста против перехода на евро в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники протеста против перехода на евро в Софии, Болгария
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты — лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", — сообщает радио.
Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть.
Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция.
В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города — бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
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