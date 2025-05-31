https://ria.ru/20250531/evro-2020180226.html

В Болгарии начались протесты против перехода на евро

В Болгарии начались протесты против перехода на евро - РИА Новости, 01.06.2025

В Болгарии начались протесты против перехода на евро

Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты — лева, сообщает Болгарское... РИА Новости, 01.06.2025

2025-05-31T20:09:00+03:00

2025-05-31T20:09:00+03:00

2025-06-01T00:01:00+03:00

в мире

болгария

софия (город)

пловдив

румен радев

возрождение

евросоюз

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты — лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). "Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", — сообщает радио. Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть. Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция. В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города — бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250310/vooruzheniya-2004169507.html

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в мире, болгария, софия (город), пловдив, румен радев, возрождение, евросоюз