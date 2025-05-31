https://ria.ru/20250531/es-2020127343.html

Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая

Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая - РИА Новости, 31.05.2025

Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:23:00+03:00

2025-05-31T13:23:00+03:00

2025-05-31T13:23:00+03:00

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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и противодействия его экономическому влиянию. Глава европейской дипломатии сделала такое заявление во время своего выступления в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Его трансляция велась на YouTube-канале форума. "Хочу сказать, что мы часто рассматриваем альянсы только как альянсы в сфере безопасности, но я думаю, что сейчас мы находимся в такой точке, когда экономические альянсы могут осуществлять военное сдерживание", - сказала Каллас, отвечая на вопрос участника форума о растущем в мире экономическом влиянии Китая. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что ВВП Китая превысил 70% ВВП США. "В экономике у них сейчас в два раза больше производственных мощностей, чем у США. Технологически Китай доминирует во всем: от электромобилей до ядерных реакторов четвертого поколения. И, конечно, в военном отношении у Китая самый большой военный флот и кораблестроительные мощности, которые превосходят всех в мире, поэтому я думаю, что нам, на самом деле, нужно сотрудничать с партнерами-единомышленниками в инновациях, координации технологий, в сфере искусственного интеллекта и других инструментов, чтобы такими альянсами противостоять растущему китайскому влиянию в интересах всех, кто действительно уважает правила, которые у нас есть для торговли", - сказала Каллас. Глава европейской дипломатии добавила, что в этом отношении ни одна отдельная страна "не сможет действовать в одиночку".

https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html

https://ria.ru/20250523/kallas-2018561671.html

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в мире, технологии, китай, сша, сингапур (город), кайя каллас