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Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая - РИА Новости, 31.05.2025
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13:23 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/es-2020127343.html
Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая
Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая - РИА Новости, 31.05.2025
Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:23:00+03:00
2025-05-31T13:23:00+03:00
в мире
технологии
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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и противодействия его экономическому влиянию. Глава европейской дипломатии сделала такое заявление во время своего выступления в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Его трансляция велась на YouTube-канале форума. "Хочу сказать, что мы часто рассматриваем альянсы только как альянсы в сфере безопасности, но я думаю, что сейчас мы находимся в такой точке, когда экономические альянсы могут осуществлять военное сдерживание", - сказала Каллас, отвечая на вопрос участника форума о растущем в мире экономическом влиянии Китая. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что ВВП Китая превысил 70% ВВП США. "В экономике у них сейчас в два раза больше производственных мощностей, чем у США. Технологически Китай доминирует во всем: от электромобилей до ядерных реакторов четвертого поколения. И, конечно, в военном отношении у Китая самый большой военный флот и кораблестроительные мощности, которые превосходят всех в мире, поэтому я думаю, что нам, на самом деле, нужно сотрудничать с партнерами-единомышленниками в инновациях, координации технологий, в сфере искусственного интеллекта и других инструментов, чтобы такими альянсами противостоять растущему китайскому влиянию в интересах всех, кто действительно уважает правила, которые у нас есть для торговли", - сказала Каллас. Глава европейской дипломатии добавила, что в этом отношении ни одна отдельная страна "не сможет действовать в одиночку".
https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html
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в мире, технологии, китай, сша, сингапур (город), кайя каллас
В мире, Технологии, Китай, США, Сингапур (город), Кайя Каллас
Каллас выступила с новой идеей по экономическому сдерживанию Китая

Каллас предложила использовать экономические альянсы для сдерживания Китая

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и противодействия его экономическому влиянию.
Глава европейской дипломатии сделала такое заявление во время своего выступления в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Его трансляция велась на YouTube-канале форума.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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"Хочу сказать, что мы часто рассматриваем альянсы только как альянсы в сфере безопасности, но я думаю, что сейчас мы находимся в такой точке, когда экономические альянсы могут осуществлять военное сдерживание", - сказала Каллас, отвечая на вопрос участника форума о растущем в мире экономическом влиянии Китая.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что ВВП Китая превысил 70% ВВП США.
"В экономике у них сейчас в два раза больше производственных мощностей, чем у США. Технологически Китай доминирует во всем: от электромобилей до ядерных реакторов четвертого поколения. И, конечно, в военном отношении у Китая самый большой военный флот и кораблестроительные мощности, которые превосходят всех в мире, поэтому я думаю, что нам, на самом деле, нужно сотрудничать с партнерами-единомышленниками в инновациях, координации технологий, в сфере искусственного интеллекта и других инструментов, чтобы такими альянсами противостоять растущему китайскому влиянию в интересах всех, кто действительно уважает правила, которые у нас есть для торговли", - сказала Каллас.
Глава европейской дипломатии добавила, что в этом отношении ни одна отдельная страна "не сможет действовать в одиночку".
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