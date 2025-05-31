ЕС ждет от США новых санкций против России, заявила Каллас
Каллас: ЕС ждет от США новых сильных санкций против России
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас . Архивное фото
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БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума.
"Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию", - заявила Каллас, отвечая на вопрос участника форума о вероятности новых санкций ЕС и США против РФ.
Она пояснила, что новые санкции необходимы, так как "Украина хочет мира, а Россия – нет" и рассказала о новом пакете санкций Евросоюза.
"Мы работаем над следующим пакетом санкций, в том числе вторичных санкций (против России и стран, сотрудничающих с Россией – ред.), видя, что санкции, на самом деле, работают. Мы получаем разведданные о том, в каком состоянии находится экономика России в реальности, мы подходим к ситуации, когда склады уже опустошены, то есть мы увидим влияние санкций на цепочки поставок", - сказала она.
Глава дипломатии Евросоюза также призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона и мира не признавать новые территории РФ после победы России.
"Сейчас ясно, что Россия не хочет мира, как ясно и то, что в войне победит тот, кто обладает большей выносливостью... Могут быть разные варианты результатов, и ясно, что Украине придется согласиться с Россией в том, на что они смогут согласиться... Но я думаю, здесь важно, какие последствия это будет иметь для всех нас… Почему я говорю это? Потому что ситуация на поле боя это одно, а признание этих земель российской территорией – это другое", - заявила она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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