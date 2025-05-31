https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html

ЕС ждет от США новых санкций против России, заявила Каллас

ЕС ждет от США новых санкций против России, заявила Каллас - РИА Новости, 31.05.2025

ЕС ждет от США новых санкций против России, заявила Каллас

Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:04:00+03:00

2025-05-31T13:04:00+03:00

2025-05-31T13:04:00+03:00

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БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума. "Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию", - заявила Каллас, отвечая на вопрос участника форума о вероятности новых санкций ЕС и США против РФ. Она пояснила, что новые санкции необходимы, так как "Украина хочет мира, а Россия – нет" и рассказала о новом пакете санкций Евросоюза. "Мы работаем над следующим пакетом санкций, в том числе вторичных санкций (против России и стран, сотрудничающих с Россией – ред.), видя, что санкции, на самом деле, работают. Мы получаем разведданные о том, в каком состоянии находится экономика России в реальности, мы подходим к ситуации, когда склады уже опустошены, то есть мы увидим влияние санкций на цепочки поставок", - сказала она. Глава дипломатии Евросоюза также призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона и мира не признавать новые территории РФ после победы России. "Сейчас ясно, что Россия не хочет мира, как ясно и то, что в войне победит тот, кто обладает большей выносливостью... Могут быть разные варианты результатов, и ясно, что Украине придется согласиться с Россией в том, на что они смогут согласиться... Но я думаю, здесь важно, какие последствия это будет иметь для всех нас… Почему я говорю это? Потому что ситуация на поле боя это одно, а признание этих земель российской территорией – это другое", - заявила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250531/kallas-2020116653.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

https://ria.ru/20250518/rubio-2017636757.html

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Варвара Скокшина

россия, республика крым, украина, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, оон, в мире, санкции, санкции в отношении россии