https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года - РИА Новости, 31.05.2025
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года
Продолжение наращивания добычи странами ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россией, Саудовской Аравией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом)... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:41:00+03:00
2025-05-31T18:41:00+03:00
2025-05-31T18:41:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
ирак
дональд трамп
опек
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Продолжение наращивания добычи странами ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россией, Саудовской Аравией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом) неизбежно снизит мировые цены на нефть до 50-55 долларов за баррель к концу года, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что продолжит ускоренный выход из сокращений и увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Планы на август восьмерка "добровольцев" обсудит 6 июля. По словам эксперта, за три месяца (май, июнь, июль) ускоренного роста добычи ОПЕК+ сможет вернуться к первоначальному графику выхода из добровольных сокращений, который позднее был сдвинут на полгода - с октября прошлого года на апрель текущего. Поэтому "самым интересным" будет то, какое решение альянс примет по поводу августа. "Если ОПЕК+ продолжит рост добычи, тем более такими ускоренными темпами, к концу года цены неизбежно снизятся в коридор 50-55 долларов за баррель, даже если негативные прогнозы по спросу не полностью оправдаются. Но пока признаков этого нет, то есть спрос остается слабым", - сказал Белогорьев. По его словам, если абстрагироваться от "хаоса", который создал президент США Дональд Трамп в международной торговле, спрос на нефть в этом году все равно вырастет менее чем на один миллион баррелей в сутки - примерно на 800-900 тысяч. При этом, рост предложения будет примерно в два раза выше. Причины, по которым ОПЕК+ это делает, заключаются в том, чтобы, с одной стороны, сохранить само соглашение, а с другой - за счет слабой ценовой войны с другими производителями увеличить свою долю рынка, которая снизилась за время сокращений, объяснил собеседник агентства. Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев. Но в начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличиваться и в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20250403/opek-2009131160.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ирак, дональд трамп, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Дональд Трамп, ОПЕК
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года
Белогорьев: рост добычи ОПЕК+ к концу года снизит мировые цены нефти до $50-55
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Продолжение наращивания добычи странами ОПЕК+ с добровольными сокращениями (Россией, Саудовской Аравией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом) неизбежно снизит мировые цены на нефть до 50-55 долларов за баррель к концу года, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Ранее в субботу ОПЕК+
сообщил, что продолжит ускоренный выход из сокращений и увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Планы на август восьмерка "добровольцев" обсудит 6 июля.
По словам эксперта, за три месяца (май, июнь, июль) ускоренного роста добычи ОПЕК+ сможет вернуться к первоначальному графику выхода из добровольных сокращений, который позднее был сдвинут на полгода - с октября прошлого года на апрель текущего. Поэтому "самым интересным" будет то, какое решение альянс примет по поводу августа.
«
"Если ОПЕК+ продолжит рост добычи, тем более такими ускоренными темпами, к концу года цены неизбежно снизятся в коридор 50-55 долларов за баррель, даже если негативные прогнозы по спросу не полностью оправдаются. Но пока признаков этого нет, то есть спрос остается слабым", - сказал Белогорьев.
По его словам, если абстрагироваться от "хаоса", который создал президент США Дональд Трамп
в международной торговле, спрос на нефть в этом году все равно вырастет менее чем на один миллион баррелей в сутки - примерно на 800-900 тысяч. При этом, рост предложения будет примерно в два раза выше.
Причины, по которым ОПЕК+ это делает, заключаются в том, чтобы, с одной стороны, сохранить само соглашение, а с другой - за счет слабой ценовой войны с другими производителями увеличить свою долю рынка, которая снизилась за время сокращений, объяснил собеседник агентства.
Восемь стран ОПЕК+ добровольно, сверх квот, приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ожидалось, что это займет 18 месяцев.
Но в начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем добыча будет увеличиваться и в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч, в мае - на 253 тысячи, в июне вырастет на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.