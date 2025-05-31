https://ria.ru/20250531/ekspert-2020128450.html

Эксперт рассказал о способе обмана россиян с зарубежными счетами

Эксперт рассказал о способе обмана россиян с зарубежными счетами - РИА Новости, 31.05.2025

Эксперт рассказал о способе обмана россиян с зарубежными счетами

Мошенники нашли способ обмана россиян, которые владеют зарубежными счетами: злоумышленники рассылают напоминание о необходимости сдачи отчетности по таким... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:38:00+03:00

2025-05-31T13:38:00+03:00

2025-05-31T13:38:00+03:00

экономика

технологии

россия

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ассоциация российских банков

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пособие по безработице

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники нашли способ обмана россиян, которые владеют зарубежными счетами: злоумышленники рассылают напоминание о необходимости сдачи отчетности по таким счетам, прикрепляя к ним фейковые ссылки, переход по которым может привести к утечкам данных или потере денежных средств, сообщил РИА Новости председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов. Эксперт рассказал, что в последние дни россиянам через мессенджеры стали приходить сообщения от имени банков или налоговых органов. Они содержат напоминание о необходимости отчитаться перед ФНС о принадлежащих россиянам зарубежных счетах. "Действительно, в 2025 году россияне обязаны до 2 июня отчитаться перед ФНС о доходах по зарубежным счетам. Поэтому пользуясь актуальной повесткой, преступники пытаются накануне поймать невнимательных граждан в свои сети и рассылают ссылки на фейковые сайты. Переход по ним в лучшем случае привет к утечке персональных данных, а в худшем – к списанию средств", - сообщил Семов. Он отметил, что сама схема обмана, когда злоумышленники маскируются под официальных лиц, не новая, но именно в привязке к зарубежным счетам используется впервые. "Вообще маскировка преступников под налоговые органы – явление сезонное. Возникает ближе к датам сдачи отчетности, деклараций и так далее. Защититься поможет бдительность и привычка никогда не оплачивать налоги по каким-либо ссылкам. Делайте это самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика, на "Госуслугах" или в приложении "Налоги ФЛ", - советует эксперт.

https://ria.ru/20250531/zvonok-2020086532.html

https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020096690.html

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экономика, технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), ассоциация российских банков, моифинансы.рф, пособие по безработице