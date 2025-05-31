https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html

Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия

Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия - РИА Новости, 31.05.2025

Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия

Создание Израилем условий голода в секторе Газа как элемент оружия нарушает все нормы международного права, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:55:00+03:00

2025-05-31T17:55:00+03:00

2025-05-31T17:55:00+03:00

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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Создание Израилем условий голода в секторе Газа как элемент оружия нарушает все нормы международного права, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. "Человечество не может принять те зверские действия, которые происходят ежедневно, а также использование голода в качестве оружия коллективного наказания — это вопиющее нарушение всех норм международного и гуманитарного права", - сказал Абдель Аты. Глава египетского МИД также призвал международное сообщество в максимально короткие сроки признать Палестинское государство и усилить давление на Израиль для прекращения бомбардировок и военной операции в секторе Газа. "Мы надеемся, что удастся достичь соглашения, необходимо немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Необходимо остановить кровопролитие палестинского народа и обеспечить безусловный доступ гуманитарной помощи к жителям сектора Газа, а также, разумеется, освободить заложников и палестинских заключенных", - отметил Абдель Аты. По словам министра, Египет прилагает все усилия, чтобы не повторился предыдущий сценарий, когда израильская сторона в марте возобновила боевые действия. Абдель Аты отметил, что Каир продолжает тесное сотрудничество с Вашингтоном для предоставления гарантий устойчивого прекращения огня, доставки помощи и освобождения заложников. "Мы не прекратим эти усилия и надеемся на конкретные результаты в ближайшее время", - добавил он. В четверг в ХАМАС сообщили, что получили через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе. Газета Times of Israel писала, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы 10 живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших палестинцев. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо особых условий.

https://ria.ru/20250531/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, египет, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году