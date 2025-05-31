Рейтинг@Mail.ru
Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html
Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия
Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия - РИА Новости, 31.05.2025
Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия
Создание Израилем условий голода в секторе Газа как элемент оружия нарушает все нормы международного права, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:55:00+03:00
2025-05-31T17:55:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 31 мая - РИА Новости. Создание Израилем условий голода в секторе Газа как элемент оружия нарушает все нормы международного права, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. "Человечество не может принять те зверские действия, которые происходят ежедневно, а также использование голода в качестве оружия коллективного наказания — это вопиющее нарушение всех норм международного и гуманитарного права", - сказал Абдель Аты. Глава египетского МИД также призвал международное сообщество в максимально короткие сроки признать Палестинское государство и усилить давление на Израиль для прекращения бомбардировок и военной операции в секторе Газа. "Мы надеемся, что удастся достичь соглашения, необходимо немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Необходимо остановить кровопролитие палестинского народа и обеспечить безусловный доступ гуманитарной помощи к жителям сектора Газа, а также, разумеется, освободить заложников и палестинских заключенных", - отметил Абдель Аты. По словам министра, Египет прилагает все усилия, чтобы не повторился предыдущий сценарий, когда израильская сторона в марте возобновила боевые действия. Абдель Аты отметил, что Каир продолжает тесное сотрудничество с Вашингтоном для предоставления гарантий устойчивого прекращения огня, доставки помощи и освобождения заложников. "Мы не прекратим эти усилия и надеемся на конкретные результаты в ближайшее время", - добавил он. В четверг в ХАМАС сообщили, что получили через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе. Газета Times of Israel писала, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы 10 живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших палестинцев. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо особых условий.
https://ria.ru/20250531/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, египет, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Египет, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия

Глава МИД Египта: Израиль использует голод в Газе как оружие, это неприемлемо

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 31 мая - РИА Новости. Создание Израилем условий голода в секторе Газа как элемент оружия нарушает все нормы международного права, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Человечество не может принять те зверские действия, которые происходят ежедневно, а также использование голода в качестве оружия коллективного наказания — это вопиющее нарушение всех норм международного и гуманитарного права", - сказал Абдель Аты.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Глава египетского МИД также призвал международное сообщество в максимально короткие сроки признать Палестинское государство и усилить давление на Израиль для прекращения бомбардировок и военной операции в секторе Газа.
«
"Мы надеемся, что удастся достичь соглашения, необходимо немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Необходимо остановить кровопролитие палестинского народа и обеспечить безусловный доступ гуманитарной помощи к жителям сектора Газа, а также, разумеется, освободить заложников и палестинских заключенных", - отметил Абдель Аты.
По словам министра, Египет прилагает все усилия, чтобы не повторился предыдущий сценарий, когда израильская сторона в марте возобновила боевые действия. Абдель Аты отметил, что Каир продолжает тесное сотрудничество с Вашингтоном для предоставления гарантий устойчивого прекращения огня, доставки помощи и освобождения заложников. "Мы не прекратим эти усилия и надеемся на конкретные результаты в ближайшее время", - добавил он.
В четверг в ХАМАС сообщили, что получили через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе.
Газета Times of Israel писала, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы 10 живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших палестинцев. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо особых условий.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
15 января, 21:57
 
В миреИзраильСШАЕгипетСтив УиткоффДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала