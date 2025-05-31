Египет обвинил Израиль в использовании голода в Газе в качестве оружия
Глава МИД Египта: Израиль использует голод в Газе как оружие, это неприемлемо
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Создание Израилем условий голода в секторе Газа как элемент оружия нарушает все нормы международного права, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Человечество не может принять те зверские действия, которые происходят ежедневно, а также использование голода в качестве оружия коллективного наказания — это вопиющее нарушение всех норм международного и гуманитарного права", - сказал Абдель Аты.
Глава египетского МИД также призвал международное сообщество в максимально короткие сроки признать Палестинское государство и усилить давление на Израиль для прекращения бомбардировок и военной операции в секторе Газа.
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"Мы надеемся, что удастся достичь соглашения, необходимо немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Необходимо остановить кровопролитие палестинского народа и обеспечить безусловный доступ гуманитарной помощи к жителям сектора Газа, а также, разумеется, освободить заложников и палестинских заключенных", - отметил Абдель Аты.
По словам министра, Египет прилагает все усилия, чтобы не повторился предыдущий сценарий, когда израильская сторона в марте возобновила боевые действия. Абдель Аты отметил, что Каир продолжает тесное сотрудничество с Вашингтоном для предоставления гарантий устойчивого прекращения огня, доставки помощи и освобождения заложников. "Мы не прекратим эти усилия и надеемся на конкретные результаты в ближайшее время", - добавил он.
В четверг в ХАМАС сообщили, что получили через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе.
Газета Times of Israel писала, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы 10 живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших палестинцев. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо особых условий.