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Ефимов: в Очаково-Матвеевском построят образовательный комплекс - РИА Новости, 31.05.2025
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14:12 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/efimov-2020037663.html
Ефимов: в Очаково-Матвеевском построят образовательный комплекс
Ефимов: в Очаково-Матвеевском построят образовательный комплекс - РИА Новости, 31.05.2025
Ефимов: в Очаково-Матвеевском построят образовательный комплекс
На западе Москвы строят образовательный комплекс площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 975 мест, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:12:00+03:00
2025-05-31T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. На западе Москвы строят образовательный комплекс площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 975 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Образовательный комплекс появится на территории жилого комплекса "Level Мичуринский" компании Level Group в районе Очаково-Матвеевское. Он будет состоять из школы на 750 учеников и детского сада на 225 воспитанников."Общая площадь двухсекционного здания составит свыше 15 тысяч квадратных метров. Образовательный комплекс будет рассчитан на 975 мест. В одном отсеке будет размещаться школа, а в другом – детский сад. Застройщик уже закончил возведение монолитных конструкций подземного и первого этажей, в настоящий момент идут работы на уровне второго этажа. По завершении строительства четырехэтажный образовательный комплекс передадут в городскую систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В школе появятся учебные кабинеты, лаборатории, пространство для мероприятий, лекций и выставок. На каждом этаже детского сада будет по три детские группы. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Рядом со школой, разместят спортивные зоны и пространства для мероприятий, указывается в сообщении.К 2032 году в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250530/efimov-2019941435.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Очаково-Матвеевском построят образовательный комплекс

Ефимов: на западе Москвы построят новый образовательный комплекс

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. На западе Москвы строят образовательный комплекс площадью свыше 15 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 975 мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Образовательный комплекс появится на территории жилого комплекса "Level Мичуринский" компании Level Group в районе Очаково-Матвеевское. Он будет состоять из школы на 750 учеников и детского сада на 225 воспитанников.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 15:06
"Общая площадь двухсекционного здания составит свыше 15 тысяч квадратных метров. Образовательный комплекс будет рассчитан на 975 мест. В одном отсеке будет размещаться школа, а в другом – детский сад. Застройщик уже закончил возведение монолитных конструкций подземного и первого этажей, в настоящий момент идут работы на уровне второго этажа. По завершении строительства четырехэтажный образовательный комплекс передадут в городскую систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В школе появятся учебные кабинеты, лаборатории, пространство для мероприятий, лекций и выставок. На каждом этаже детского сада будет по три детские группы. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Рядом со школой, разместят спортивные зоны и пространства для мероприятий, указывается в сообщении.
К 2032 году в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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