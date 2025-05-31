https://ria.ru/20250531/efimov-2020037515.html

Ефимов: около 700 человек осматривают квартиры в Западном Дегунине

Ефимов: около 700 человек осматривают квартиры в Западном Дегунине - РИА Новости, 31.05.2025

Ефимов: около 700 человек осматривают квартиры в Западном Дегунине

В Западном Дегунине на севере Москвы около 700 человек приступили к осмотру квартир, предоставляемых по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:12:00+03:00

2025-05-31T12:12:00+03:00

2025-05-31T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В Западном Дегунине на севере Москвы около 700 человек приступили к осмотру квартир, предоставляемых по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что люди в рамках программы переезжают из четырех старых домов в жилой комплекс на Коровинском шоссе."В новостройку смогут переехать москвичи из трех старых пятиэтажек на этом же шоссе и еще из одного здания на Ангарской улице. Это уже пятый жилой комплекс, переданный под заселение по программе реновации в Западном Дегунине. Правообладателями комфортных квартир в районе стали около 2,7 тысячи горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что жилой комплекс на Коровинском шоссе состоит из двух корпусов, в которых насчитывается 340 квартир более чем на 19 тысяч квадратных метров. В том числе восемь квартир оборудовали для маломобильных жильцов.На первых этажах жилого комплекса разместятся аптека, магазин, досуговый центр, частная медицинская клиника или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, добавляется в пресс-релизе.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включили еще 131 площадку для возведения жилья.

https://ria.ru/20250530/moskva-2019939740.html

https://ria.ru/20250530/liksutov-2019868885.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы