https://ria.ru/20250531/dzjuba-2020140242.html

Дзюба заявил, что хотел бы покорить Эверест

Дзюба заявил, что хотел бы покорить Эверест - РИА Новости, 31.05.2025

Дзюба заявил, что хотел бы покорить Эверест

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил, что выбрал бы покорить Эверест вместо отдыха в отеле "все включено". РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:21:00+03:00

2025-05-31T15:21:00+03:00

2025-05-31T15:21:00+03:00

футбол

спорт

москва

эльбрус

артём дзюба

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил, что выбрал бы покорить Эверест вместо отдыха в отеле "все включено". День московского спорта стартовал в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве в субботу. "Эльбруса не было в моей жизни, я бы туда сходил. Но лучше Эверест", - ответил Дзюба на вопрос, что бы он предпочел: отдых в отеле "все включено" или поход на Эльбрус. "Мой девиз такой: сдаться проще всего, но круто переламывать события. В этом плане для меня большой ориентир мой отец. Когда был маленький, в определённый момент мог сдаться, потому что был длинной и худой каланчой. Но отец приходил ночью, говорил: "Сыночек терпи, все получится. Да, ты был звездой, сейчас в запасе, но всему свое время". Так что не можешь идти, ползи, кувыркайся, но двигайся", - добавил он.

https://rsport.ria.ru/20250515/dzyuba-2017078569.html

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Варвара Скокшина

спорт, москва, эльбрус, артём дзюба