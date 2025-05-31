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В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита

В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита - РИА Новости, 31.05.2025

В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита

России сложно будет договариваться о чем-либо с нынешней Украиной, ставшей "наемником" Запада, "битой в руках бандита", такое мнение выразил РИА Новости депутат РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:50:00+03:00

2025-05-31T22:50:00+03:00

2025-05-31T22:50:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. России сложно будет договариваться о чем-либо с нынешней Украиной, ставшей "наемником" Запада, "битой в руках бандита", такое мнение выразил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев в кулуарах X съезда Союза добровольцев Донбасса, который прошел в Ростове-на-Дону. "Нам предлагают договариваться с битой, которая в руках у бандита… О чем можно говорить с битой? Украина - это наемники, чистые наемники", - заявил Журавлев, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах возможных переговоров в Стамбуле. По мнению депутата, сегодняшняя Украина не в силах пока преодолеть давление и контроль западных кураторов. Журавлев отметил, что Украина долгие годы шла по пути конфронтации и отказывалась учитывать мнение России. "Мы им пытаемся объяснить уже 25 лет, что нам нужно… А сейчас с какого перепуга они (решат договариваться - ред.)... что с ними должно случиться?" - полагает депутат. Он также считает, что проблемой в переговорах является позиция западноевропейских стран – Германии, Франции, Великобритании, являющихся спонсорами киевского режима. Однако, добавил Журавлев, что касается новой американской администрации, то здесь есть окно возможностей. "Договориться можно только с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом. Это сложно, на мой взгляд, почти невозможно. Но тем не менее окно возможностей есть. Нам нужен Трамп, чтобы договориться о глобальной безопасности", - считает Журавлев. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила в пятницу, что Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, чтобы "набить себе цену".

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html

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