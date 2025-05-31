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В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:50 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/duma-2020193550.html
В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита
В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита - РИА Новости, 31.05.2025
В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита
России сложно будет договариваться о чем-либо с нынешней Украиной, ставшей "наемником" Запада, "битой в руках бандита", такое мнение выразил РИА Новости депутат РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:50:00+03:00
2025-05-31T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
алексей журавлев
владимир мединский
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. России сложно будет договариваться о чем-либо с нынешней Украиной, ставшей "наемником" Запада, "битой в руках бандита", такое мнение выразил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев в кулуарах X съезда Союза добровольцев Донбасса, который прошел в Ростове-на-Дону. "Нам предлагают договариваться с битой, которая в руках у бандита… О чем можно говорить с битой? Украина - это наемники, чистые наемники", - заявил Журавлев, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах возможных переговоров в Стамбуле. По мнению депутата, сегодняшняя Украина не в силах пока преодолеть давление и контроль западных кураторов. Журавлев отметил, что Украина долгие годы шла по пути конфронтации и отказывалась учитывать мнение России. "Мы им пытаемся объяснить уже 25 лет, что нам нужно… А сейчас с какого перепуга они (решат договариваться - ред.)... что с ними должно случиться?" - полагает депутат. Он также считает, что проблемой в переговорах является позиция западноевропейских стран – Германии, Франции, Великобритании, являющихся спонсорами киевского режима. Однако, добавил Журавлев, что касается новой американской администрации, то здесь есть окно возможностей. "Договориться можно только с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом. Это сложно, на мой взгляд, почти невозможно. Но тем не менее окно возможностей есть. Нам нужен Трамп, чтобы договориться о глобальной безопасности", - считает Журавлев. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила в пятницу, что Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, чтобы "набить себе цену".
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020133359.html
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в мире, россия, украина, стамбул, алексей журавлев , владимир мединский, владимир путин, госдума рф, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Алексей Журавлев , Владимир Мединский, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
В Госдуме назвали Украину битой в руках бандита

Депутат Журавлев: России сложно договариваться о чем-либо с нынешней Украиной

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото
Председатель партии Родина Алексей Журавлев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Архивное фото. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. России сложно будет договариваться о чем-либо с нынешней Украиной, ставшей "наемником" Запада, "битой в руках бандита", такое мнение выразил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев в кулуарах X съезда Союза добровольцев Донбасса, который прошел в Ростове-на-Дону.
"Нам предлагают договариваться с битой, которая в руках у бандита… О чем можно говорить с битой? Украина - это наемники, чистые наемники", - заявил Журавлев, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах возможных переговоров в Стамбуле.
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По мнению депутата, сегодняшняя Украина не в силах пока преодолеть давление и контроль западных кураторов. Журавлев отметил, что Украина долгие годы шла по пути конфронтации и отказывалась учитывать мнение России.
"Мы им пытаемся объяснить уже 25 лет, что нам нужно… А сейчас с какого перепуга они (решат договариваться - ред.)... что с ними должно случиться?" - полагает депутат.
Он также считает, что проблемой в переговорах является позиция западноевропейских стран – Германии, Франции, Великобритании, являющихся спонсорами киевского режима. Однако, добавил Журавлев, что касается новой американской администрации, то здесь есть окно возможностей.
"Договориться можно только с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом. Это сложно, на мой взгляд, почти невозможно. Но тем не менее окно возможностей есть. Нам нужен Трамп, чтобы договориться о глобальной безопасности", - считает Журавлев.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Переговорный процесс РФ и Украины в Стамбуле - "лакмусовая бумажка" реального стремления сторон к миру, отметил постпред России при ООН Василий Небензя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила в пятницу, что Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, чтобы "набить себе цену".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулАлексей ЖуравлевВладимир МединскийВладимир ПутинГосдума РФООН
 
 
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