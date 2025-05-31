https://ria.ru/20250531/duma-2020190580.html

В Госдуме призвали интегрировать защитников Отечества во властные структуры

В Госдуме призвали интегрировать защитников Отечества во властные структуры - РИА Новости, 31.05.2025

В Госдуме призвали интегрировать защитников Отечества во властные структуры

Процесс интеграции защитников Отечества во властные структуры должен идти активнее, потому что управлять государством должен тот, кто готов проливать кровь за... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:11:00+03:00

2025-05-31T22:11:00+03:00

2025-05-31T22:11:00+03:00

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ростов-на-дону

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алексей журавлев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Процесс интеграции защитников Отечества во властные структуры должен идти активнее, потому что управлять государством должен тот, кто готов проливать кровь за свою страну, заявил корреспонденту РИА Новости депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в кулуарах десятого съезда Союза добровольцев Донбасса, который прошел в Ростове-на-Дону. По словам депутата, сегодня в Союзе добровольцев Донбасса есть Герои России, военнослужащие, которые за государство готовы отдавать собственную жизнь, поэтому такие люди должны оказывать также влияние на политическую жизнь страны. "Добровольцы уже не только должны влиять сейчас на боевые действия, но, я считаю, что вообще на общественную, политическую составляющую всей нашей страны", - отметил собеседник агентства. По словам Журавлева, власти страны для участников спецоперации, включая добровольцев, реализуют множество программ, в том числе "Время героев", которые помогают интегрировать защитников Отечества во властные структуры, но нужен более масштабный подход. По мнению депутата, сегодня настало время в целом менять облик представительной власти. "Вспомним, кто такие бояре, это – "ярые в бою". То есть, когда ты можешь за свою страну проливать кровь и отдавать жизнь, вот тогда ты можешь управлять государством. Такие люди и есть элита, и они должны входить во власть, без всякого сомнения, и многие такие люди у нас есть", - подчеркнул Журавлев. В субботу в Ростове-на-Дону состоялся X Съезд Межрегиональной общественной организации Союз добровольцев Донбасса (СДД). В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, представители федеральных политических партий, казачества, руководители СДД. В числе гостей и организаторов съезда были депутаты Госдумы РФ Александр Бородай и Алексей Журавлев, заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, предприниматель, основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев. Президент РФ Владимир Путин 21 апреля во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ, говоря о бойцах специальной военной операции, заявил, что это и есть элита, золотой фонд государства, которым не страшно в руки страну передать. Президент сообщил, что рад появлению людей с боевым опытом во всех уровнях власти, особенно на территории новых регионов страны. Глава государства, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую. Президент объяснил, что местный уровень власти, с точки зрения целой системы управления - "это и есть передний край, за вами уже никого нет, вы впереди". Он также отметил, что россияне борются за интересы народа в отличие от киевского режима, который борется за капиталы, украденные у украинского народа.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html

https://ria.ru/20250404/dobrovoltsy-2009321376.html

россия

ростов-на-дону

донбасс

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