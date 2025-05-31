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Финансист предупредил о дефиците наличных долларов - РИА Новости, 31.05.2025
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02:17 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/dollary-2020086321.html
Финансист предупредил о дефиците наличных долларов
Финансист предупредил о дефиците наличных долларов - РИА Новости, 31.05.2025
Финансист предупредил о дефиците наличных долларов
Приобрести наличные доллары нового образца накануне летнего сезона сложно, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T02:17:00+03:00
2025-05-31T02:17:00+03:00
экономика
турция
государственный университет управления
доллары
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Приобрести наличные доллары нового образца накануне летнего сезона сложно, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Дефицит связан с тем, что наличные доллары поступают в российские банки не через официальные структуры, а по схемам параллельного импорта. Банкнот нового образца у зарубежных партнеров не всегда достаточно.“Со “старыми” долларами другая проблема — их далеко не везде принимают. Несколько месяцев назад в Турции ограничили приём старых банкнот, поскольку, по сообщениям прессы, было обнаружено подделок на 600 миллионов долларов”, — напомнил эксперт.В этой ситуации лучше не гоняться за актуальной долларовой наличностью, а приобретать евро, которое имеет такое же хождение в Турции и странах, куда чаще всего ездят россияне. Рано или поздно возможности оплаты услуг за границей расширятся, заключил Чирков.
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экономика, турция, государственный университет управления, доллары
Экономика, Турция, Государственный университет управления, доллары
Финансист предупредил о дефиците наличных долларов

Доцент Чирков: приобрести доллары нового образца перед летом будет сложно

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Приобрести наличные доллары нового образца накануне летнего сезона сложно, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
Дефицит связан с тем, что наличные доллары поступают в российские банки не через официальные структуры, а по схемам параллельного импорта. Банкнот нового образца у зарубежных партнеров не всегда достаточно.
«
“Со “старыми” долларами другая проблема — их далеко не везде принимают. Несколько месяцев назад в Турции ограничили приём старых банкнот, поскольку, по сообщениям прессы, было обнаружено подделок на 600 миллионов долларов”, — напомнил эксперт.
В этой ситуации лучше не гоняться за актуальной долларовой наличностью, а приобретать евро, которое имеет такое же хождение в Турции и странах, куда чаще всего ездят россияне. Рано или поздно возможности оплаты услуг за границей расширятся, заключил Чирков.
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Вчера, 02:15
 
ЭкономикаТурцияГосударственный университет управлениядоллары
 
 
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