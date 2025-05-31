https://ria.ru/20250531/dollary-2020086321.html

Финансист предупредил о дефиците наличных долларов

Финансист предупредил о дефиците наличных долларов - РИА Новости, 31.05.2025

Финансист предупредил о дефиците наличных долларов

Приобрести наличные доллары нового образца накануне летнего сезона сложно, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T02:17:00+03:00

2025-05-31T02:17:00+03:00

2025-05-31T02:17:00+03:00

экономика

турция

государственный университет управления

доллары

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443103_0:19:999:581_1920x0_80_0_0_ebd779d7b1db17a9afcfb736ff344f21.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Приобрести наличные доллары нового образца накануне летнего сезона сложно, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Дефицит связан с тем, что наличные доллары поступают в российские банки не через официальные структуры, а по схемам параллельного импорта. Банкнот нового образца у зарубежных партнеров не всегда достаточно.“Со “старыми” долларами другая проблема — их далеко не везде принимают. Несколько месяцев назад в Турции ограничили приём старых банкнот, поскольку, по сообщениям прессы, было обнаружено подделок на 600 миллионов долларов”, — напомнил эксперт.В этой ситуации лучше не гоняться за актуальной долларовой наличностью, а приобретать евро, которое имеет такое же хождение в Турции и странах, куда чаще всего ездят россияне. Рано или поздно возможности оплаты услуг за границей расширятся, заключил Чирков.

https://ria.ru/20250530/dollar-2019875507.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, государственный университет управления, доллары