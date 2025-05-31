https://ria.ru/20250531/dnr-2020104029.html

Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории

Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории - РИА Новости, 31.05.2025

Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории

Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), находящегося сейчас под контролем ВСУ, в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:28:00+03:00

2025-05-31T09:28:00+03:00

2025-05-31T12:03:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), находящегося сейчас под контролем ВСУ, в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, рассказал РИА Новости, как над ним издевались в школе за речь на русском языке. "Там (в школе - ред.) мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал", - сказал Матвей, семья которого покинула город и перебралась на подконтрольную России территорию. По словам мальчика, одна из преподавательниц оскорбляла его и заставляла разговаривать на украинском языке, при этом школьник признался, что по-украински знает только, как будет "спасибо". "Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне - "говори по-украински". Я говорю, что не буду, потому что я не знаю украинский язык", - добавил Матвей.

https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html

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Одиннадцатилетний Матвей Берючин об издевательствах в украинской школе из-за русского языка Одиннадцатилетний Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР) рассказал РИА Новости, как над ним издевались в украинской школе из-за русского языка. Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне - "говори по-украински". Я говорю, что не буду, потому что я не знаю украинский язык. 2025-05-31T09:28 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина