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Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории - РИА Новости, 31.05.2025
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09:28 31.05.2025 (обновлено: 12:03 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/dnr-2020104029.html
Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории
Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории - РИА Новости, 31.05.2025
Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории
Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), находящегося сейчас под контролем ВСУ, в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), находящегося сейчас под контролем ВСУ, в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, рассказал РИА Новости, как над ним издевались в школе за речь на русском языке. "Там (в школе - ред.) мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал", - сказал Матвей, семья которого покинула город и перебралась на подконтрольную России территорию. По словам мальчика, одна из преподавательниц оскорбляла его и заставляла разговаривать на украинском языке, при этом школьник признался, что по-украински знает только, как будет "спасибо". "Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне - "говори по-украински". Я говорю, что не буду, потому что я не знаю украинский язык", - добавил Матвей.
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Одиннадцатилетний Матвей Берючин об издевательствах в украинской школе из-за русского языка
Одиннадцатилетний Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР) рассказал РИА Новости, как над ним издевались в украинской школе из-за русского языка. Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне - "говори по-украински". Я говорю, что не буду, потому что я не знаю украинский язык.
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
Школьник рассказал о дискриминации на подконтрольной ВСУ территории

Школьник из Красного Лимана рассказал, как его оскорбляли из-за русского языка

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик Матвей Берючин из Красного Лимана (ДНР), находящегося сейчас под контролем ВСУ, в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, рассказал РИА Новости, как над ним издевались в школе за речь на русском языке.
«
"Там (в школе - ред.) мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал", - сказал Матвей, семья которого покинула город и перебралась на подконтрольную России территорию.
По словам мальчика, одна из преподавательниц оскорбляла его и заставляла разговаривать на украинском языке, при этом школьник признался, что по-украински знает только, как будет "спасибо".
"Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке. Я говорю ей по-русски, она мне - "говори по-украински". Я говорю, что не буду, потому что я не знаю украинский язык", - добавил Матвей.
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