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Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 31.05.2025
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино
Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T11:00:00+03:00
2025-05-31T11:00:00+03:00
2025-05-31T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 31 мая - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Противник вел огневое воздействие с укрепленных и замаскированных позиций. Учитывая специфику ситуации и количество выявленных целей было принято решение атаковать с использованием нескольких ударных БПЛА, совершить, так сказать, налет групповой. По нашим данным, противник понес потери в живой силе",- рассказал "Вохан".
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россия
работино
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Групповой налет ударных БПЛА на укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета с позывным "Вохан", показав кадры боевой работы.
2025-05-31T11:00
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РИА Новости
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино
Операторы ударных БПЛА "Днепра" совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино