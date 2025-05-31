https://ria.ru/20250531/dnepr-2020112640.html

Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино

Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 31.05.2025

Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино

Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T11:00:00+03:00

2025-05-31T11:00:00+03:00

2025-05-31T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020113048_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_09225c77e14bcdd1489687e5e845e487.png

ТОКМАК, 31 мая - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Противник вел огневое воздействие с укрепленных и замаскированных позиций. Учитывая специфику ситуации и количество выявленных целей было принято решение атаковать с использованием нескольких ударных БПЛА, совершить, так сказать, налет групповой. По нашим данным, противник понес потери в живой силе",- рассказал "Вохан".

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

россия

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Групповой налет ударных БПЛА на укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета с позывным "Вохан", показав кадры боевой работы. 2025-05-31T11:00 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины