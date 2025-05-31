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Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 31.05.2025 (обновлено: 11:52 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/dnepr-2020112640.html
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 31.05.2025
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино
Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T11:00:00+03:00
2025-05-31T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 31 мая - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Противник вел огневое воздействие с укрепленных и замаскированных позиций. Учитывая специфику ситуации и количество выявленных целей было принято решение атаковать с использованием нескольких ударных БПЛА, совершить, так сказать, налет групповой. По нашим данным, противник понес потери в живой силе",- рассказал "Вохан".
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россия
работино
запорожская область
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Групповой налет ударных БПЛА на укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" ВС России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета с позывным "Вохан", показав кадры боевой работы.
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Операторы ударных БПЛА совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино

Операторы ударных БПЛА "Днепра" совершили налет на позиции ВСУ в районе Работино

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ТОКМАК, 31 мая - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА разведроты 291-го полка 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России совершили групповой налет на укрепленные позиции ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан".
"Противник вел огневое воздействие с укрепленных и замаскированных позиций. Учитывая специфику ситуации и количество выявленных целей было принято решение атаковать с использованием нескольких ударных БПЛА, совершить, так сказать, налет групповой. По нашим данным, противник понес потери в живой силе",- рассказал "Вохан".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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