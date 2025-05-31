https://ria.ru/20250531/deti-2020189082.html

В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей

В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 31.05.2025

В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей

Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T21:43:00+03:00

2025-05-31T21:43:00+03:00

2025-05-31T21:43:00+03:00

донецкая народная республика

общество

день защиты детей

международный день защиты детей

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени Щербакова, передаёт корреспондент РИА Новости. "В преддверии 1 июня - Международного дня защиты детей мы поняли, что мы не можем просто завтра прийти веселиться и устраивать развлекательные мероприятия. Мы просто обязаны почтить память детей, которые погибли в ходе вооруженного конфликта и боевых действий на Донбассе", - рассказала журналистам руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина По ее словам, мероприятие подготовили активисты для того, чтобы символически попрощаться с "ангелами Донбасса", которые никогда не смогут жить в мирное время. На мероприятии в парке имени Щербакова были запущены пустые аттракционы как образ утраченного детства.

https://ria.ru/20250518/mariupol-2017707565.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, общество, день защиты детей, международный день защиты детей