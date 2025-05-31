Рейтинг@Mail.ru
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/deti-2020189082.html
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 31.05.2025
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей
Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:43:00+03:00
2025-05-31T21:43:00+03:00
донецкая народная республика
общество
день защиты детей
международный день защиты детей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_0:348:3000:2036_1920x0_80_0_0_647156a9504fa64e0ef29236a8f31433.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени Щербакова, передаёт корреспондент РИА Новости. "В преддверии 1 июня - Международного дня защиты детей мы поняли, что мы не можем просто завтра прийти веселиться и устраивать развлекательные мероприятия. Мы просто обязаны почтить память детей, которые погибли в ходе вооруженного конфликта и боевых действий на Донбассе", - рассказала журналистам руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина По ее словам, мероприятие подготовили активисты для того, чтобы символически попрощаться с "ангелами Донбасса", которые никогда не смогут жить в мирное время. На мероприятии в парке имени Щербакова были запущены пустые аттракционы как образ утраченного детства.
https://ria.ru/20250518/mariupol-2017707565.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780007803_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_6cfc2c546384842931da488e3c59d7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, общество, день защиты детей, международный день защиты детей
Донецкая Народная Республика, Общество, День защиты детей, Международный день защиты детей
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей

Молодежь ДНР почтила память детей, погибших из-за боевых действий

© РИА Новости / Игорь МасловМемориал "Аллея Ангелов" в Донецке.
Мемориал Аллея Ангелов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
Мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени Щербакова, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"В преддверии 1 июня - Международного дня защиты детей мы поняли, что мы не можем просто завтра прийти веселиться и устраивать развлекательные мероприятия. Мы просто обязаны почтить память детей, которые погибли в ходе вооруженного конфликта и боевых действий на Донбассе", - рассказала журналистам руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина
По ее словам, мероприятие подготовили активисты для того, чтобы символически попрощаться с "ангелами Донбасса", которые никогда не смогут жить в мирное время.
На мероприятии в парке имени Щербакова были запущены пустые аттракционы как образ утраченного детства.
Автопробег и 200-метровый флаг ДНР в преддверии Дня освобождения Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Молодежь развернула 200-метровый флаг ко Дню освобождения Мариуполя
18 мая, 17:13
 
Донецкая Народная РеспубликаОбществоДень защиты детейМеждународный день защиты детей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала