https://ria.ru/20250531/deti-2020189082.html
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 31.05.2025
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей
Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:43:00+03:00
2025-05-31T21:43:00+03:00
2025-05-31T21:43:00+03:00
донецкая народная республика
общество
день защиты детей
международный день защиты детей
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Молодежь ДНР в преддверии Международного дня защиты детей почтила память детей, погибших из-за боевых действий, акция состоялась в донецком парке имени Щербакова, передаёт корреспондент РИА Новости. "В преддверии 1 июня - Международного дня защиты детей мы поняли, что мы не можем просто завтра прийти веселиться и устраивать развлекательные мероприятия. Мы просто обязаны почтить память детей, которые погибли в ходе вооруженного конфликта и боевых действий на Донбассе", - рассказала журналистам руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина По ее словам, мероприятие подготовили активисты для того, чтобы символически попрощаться с "ангелами Донбасса", которые никогда не смогут жить в мирное время. На мероприятии в парке имени Щербакова были запущены пустые аттракционы как образ утраченного детства.
https://ria.ru/20250518/mariupol-2017707565.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, общество, день защиты детей, международный день защиты детей
Донецкая Народная Республика, Общество, День защиты детей, Международный день защиты детей
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей
Молодежь ДНР почтила память детей, погибших из-за боевых действий