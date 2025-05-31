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СМИ раскрыли подробности дела о торговле младенцами в Приморье
СМИ раскрыли подробности дела о торговле младенцами в Приморье - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ раскрыли подробности дела о торговле младенцами в Приморье
Главврачи трех клиник в Приморском крае оказались в числе подозреваемых по делу о торговле новорожденными, сообщили RT в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:31:00+03:00
2025-05-31T17:31:00+03:00
2025-05-31T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главврачи трех клиник в Приморском крае оказались в числе подозреваемых по делу о торговле новорожденными, сообщили RT в правоохранительных органах."Среди медработников, подозреваемых в продаже младенцев в Приморье, три главврача частных клиник", — передает RT.Всего на данный момент по делу о торговле младенцами проходят восемь медработников.По версии следователей, злоумышленники с 2018 по 2020 год подделали сведения о бесплодии клиентов и генетических родителей и незаконно оформили медицинские документы. Врачи использовали вспомогательные репродуктивные технологии, выдавая процедуры за лечение бесплодия и культивируя эмбрионы, добавили в правоохранительном ведомстве.Продав 13 детей за границу, преступники выручили более 53 миллионов рублей.Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владивостока. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Россия
СМИ раскрыли подробности дела о торговле младенцами в Приморье
RT: по делу о торговле новорожденными во Владивостоке проходят трое главврачей