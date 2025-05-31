https://ria.ru/20250531/delo-2020095655.html
После гибели экс-профессора МГУ завели дело о доведении до суицида
После гибели экс-профессора МГУ завели дело о доведении до суицида - РИА Новости, 31.05.2025
После гибели экс-профессора МГУ завели дело о доведении до суицида
Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после того, как бывший профессор МГУ Борис Бояринцев, у которого телефонные мошенники похитили 52,6... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:24:00+03:00
2025-05-31T05:24:00+03:00
2025-05-31T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после того, как бывший профессор МГУ Борис Бояринцев, у которого телефонные мошенники похитили 52,6 миллиона рублей, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства)", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что экс-профессор МГУ Борис Бояринцев отдал телефонным мошенникам с декабря 2024 года более 52,6 миллиона рублей и после покончил с собой, расследуется уголовное дело о мошенничестве.
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происшествия
После гибели экс-профессора МГУ завели дело о доведении до суицида
После гибели экс-профессора МГУ Бояринцева завели дело о доведении до суицида
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после того, как бывший профессор МГУ Борис Бояринцев, у которого телефонные мошенники похитили 52,6 миллиона рублей, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что экс-профессор МГУ Борис Бояринцев отдал телефонным мошенникам с декабря 2024 года более 52,6 миллиона рублей и после покончил с собой, расследуется уголовное дело о мошенничестве.