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Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен - РИА Новости, 31.05.2025
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08:59 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/danija-2020102339.html
Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен
Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен - РИА Новости, 31.05.2025
Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен
Заочное уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен начнут слушать 9 июня, сообщили РИА Новости во Втором... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:59:00+03:00
2025-05-31T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заочное уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен начнут слушать 9 июня, сообщили РИА Новости во Втором западном окружном военном суде. В декабре 2024 года в пресс-службе СК РФ рассказали РИА Новости, что Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована, добавил 20 января агентству ее адвокат Игорь Дюкин. "Судебное заседание назначено на 9 июня", - сказали агентству в суде. По данным следствия, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника: она вместе с другими вооруженными формированиями Украины в ноябре 2024 года незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Кроме того, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен

Суд 9 июня рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен

© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заочное уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен начнут слушать 9 июня, сообщили РИА Новости во Втором западном окружном военном суде.
В декабре 2024 года в пресс-службе СК РФ рассказали РИА Новости, что Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована, добавил 20 января агентству ее адвокат Игорь Дюкин.
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"Судебное заседание назначено на 9 июня", - сказали агентству в суде.
По данным следствия, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника: она вместе с другими вооруженными формированиями Украины в ноябре 2024 года незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Кроме того, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона.
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В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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