https://ria.ru/20250531/danija-2020102339.html

Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен

Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен - РИА Новости, 31.05.2025

Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен

Заочное уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен начнут слушать 9 июня, сообщили РИА Новости во Втором... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:59:00+03:00

2025-05-31T08:59:00+03:00

2025-05-31T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заочное уголовное дело за преступления в Курской области в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен начнут слушать 9 июня, сообщили РИА Новости во Втором западном окружном военном суде. В декабре 2024 года в пресс-службе СК РФ рассказали РИА Новости, что Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована, добавил 20 января агентству ее адвокат Игорь Дюкин. "Судебное заседание назначено на 9 июня", - сказали агентству в суде. По данным следствия, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника: она вместе с другими вооруженными формированиями Украины в ноябре 2024 года незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Кроме того, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. МО РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html

https://ria.ru/20250530/naemnik-2020063862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)