https://ria.ru/20250531/chislo-2020120987.html

В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек

В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек - РИА Новости, 31.05.2025

В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек

Число погибших в результате наводнения в Нигерии превысило 150, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:43:00+03:00

2025-05-31T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Нигерии превысило 150, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Ауду Хуссейни. Ранее агентство Рейтер сообщало о 117 погибших. "Внезапное наводнение в начале этой недели в центральном нигерийском городе Моква унесло жизни более 150 человек", - пишет агентство. По словам чиновника, более трех тысяч человек были перемещены, 265 домов полностью разрушены, а два моста смыты.

https://ria.ru/20250501/navodnenie-2014542482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигерия, нигер