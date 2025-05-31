https://ria.ru/20250531/chislo-2020120987.html
В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек
В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек - РИА Новости, 31.05.2025
В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек
Число погибших в результате наводнения в Нигерии превысило 150, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:43:00+03:00
2025-05-31T12:43:00+03:00
2025-05-31T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Нигерии превысило 150, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Ауду Хуссейни. Ранее агентство Рейтер сообщало о 117 погибших. "Внезапное наводнение в начале этой недели в центральном нигерийском городе Моква унесло жизни более 150 человек", - пишет агентство. По словам чиновника, более трех тысяч человек были перемещены, 265 домов полностью разрушены, а два моста смыты.
https://ria.ru/20250501/navodnenie-2014542482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, нигер
В Нигерии из-за наводнения погибли более 150 человек
AFP: число погибших при наводнении в Нигерии превысило 150 человек
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Нигерии превысило 150, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Ауду Хуссейни.
Ранее агентство Рейтер сообщало о 117 погибших.
"Внезапное наводнение в начале этой недели в центральном нигерийском городе Моква унесло жизни более 150 человек", - пишет агентство.
По словам чиновника, более трех тысяч человек были перемещены, 265 домов полностью разрушены, а два моста смыты.