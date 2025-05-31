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Глава минобороны Британии анонсировал увеличение расходов на оборону страны
Глава минобороны Британии анонсировал увеличение расходов на оборону страны - РИА Новости, 31.05.2025
Глава минобороны Британии анонсировал увеличение расходов на оборону страны
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:25:00+03:00
2025-05-31T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону. В настоящее время Лондон тратит 2,3% ВВП на оборону. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая сообщила, что США хотят, чтобы Британия увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран. "При следующем парламенте страна будет тратить 3% нашего ВВП на оборону", - заявил Хили в интервью газете Times. Министр добавил, что у него "нет сомнений" в том, что страна достигнет данного показателя. По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который должен быть опубликован в июне, говорится, что показатель расходов на оборону в 3% будет непременно достигнут в 2034 году. Следующие парламентские выборы в Британии запланированы на 2029 год, парламент созывается сроком на пять лет. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250529/khakery-2019691703.html
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в мире, великобритания, сша, европа, джон хили, кир стармер, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, Великобритания, США, Европа, Джон Хили, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
Глава минобороны Британии анонсировал увеличение расходов на оборону страны
Глава минобороны Хили: Британия будет тратить 3% ВВП на оборону к 2034 году