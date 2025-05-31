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В Курской области обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА

В Курской области обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2025

В Курской области обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА

Комиссии обследуют дома, которые пострадали при ночной атаке БПЛА в курском Рыльске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:54:00+03:00

2025-05-31T16:54:00+03:00

2025-05-31T16:54:00+03:00

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александр хинштейн

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комиссии обследуют дома, которые пострадали при ночной атаке БПЛА в курском Рыльске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В ночь на субботу Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ влетели в два пятиэтажных дома в Рыльске, пострадали семь человек. На первом этаже одного из домов загорелась квартира и огонь перекинулся на соседние балконы. Пожар был ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА нанес удар по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнял, что было выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им было предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных. "Ранним утром в Рыльске началось комиссионное обследование домов, пострадавших при ночной атаке беспилотников... Всего в результате обстрела Рыльска пострадали пять многоквартирных домов: выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены. С утра проведена уборка прилегающей территории, сейчас бригады проводят замер повреждённых окон, а также закрывают тепловой контур", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что работа комиссий продолжается, на месте также находятся представители правительства Курской области, врио министра приграничья Елена Атанова, специалисты облтехзака. "Жителям обязательно окажем всю необходимую помощь!" - подчеркнул врио губернатора.

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происшествия, жилье, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, бпла